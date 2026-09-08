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Песков оценил роль зерновой биржи БРИКС в продовольственной безопасности - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Песков оценил роль зерновой биржи БРИКС в продовольственной безопасности
Песков оценил роль зерновой биржи БРИКС в продовольственной безопасности - 08.09.2026, ПРАЙМ
Песков оценил роль зерновой биржи БРИКС в продовольственной безопасности
Зерновая биржа БРИКС может внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T12:00+0300
2026-09-08T12:00+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
дмитрий песков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Зерновая биржа БРИКС может внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, продовольственная безопасность - очень важный аспект предстоящего саммита. Он добавил, что Россия инициировала создание зерновой биржи БРИКС, продолжает эту работу, поддерживая диалог со всеми заинтересованными странами. "Мы считаем, что эта инициатива может способствовать глобальной продовольственной безопасности", - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС, организованном Sputnik.
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сельское хозяйство, мировая экономика, дмитрий песков, sputnik
Сельское хозяйство, Мировая экономика, Дмитрий Песков, Sputnik
12:00 08.09.2026
 
Песков оценил роль зерновой биржи БРИКС в продовольственной безопасности

Песков: зерновая биржа БРИКС может способствовать продовольственной безопасности в мире

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Зерновая биржа БРИКС может внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, продовольственная безопасность - очень важный аспект предстоящего саммита. Он добавил, что Россия инициировала создание зерновой биржи БРИКС, продолжает эту работу, поддерживая диалог со всеми заинтересованными странами.
"Мы считаем, что эта инициатива может способствовать глобальной продовольственной безопасности", - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС, организованном Sputnik.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаДмитрий ПесковSputnik
 
 
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