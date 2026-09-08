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Песков оценил роль зерновой биржи БРИКС в продовольственной безопасности

Песков оценил роль зерновой биржи БРИКС в продовольственной безопасности - 08.09.2026, ПРАЙМ

Песков оценил роль зерновой биржи БРИКС в продовольственной безопасности

Зерновая биржа БРИКС может внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T12:00+0300

2026-09-08T12:00+0300

2026-09-08T12:00+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

дмитрий песков

sputnik

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Зерновая биржа БРИКС может внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности в мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, продовольственная безопасность - очень важный аспект предстоящего саммита. Он добавил, что Россия инициировала создание зерновой биржи БРИКС, продолжает эту работу, поддерживая диалог со всеми заинтересованными странами. "Мы считаем, что эта инициатива может способствовать глобальной продовольственной безопасности", - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС, организованном Sputnik.

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сельское хозяйство, мировая экономика, дмитрий песков, sputnik