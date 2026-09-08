https://1prime.ru/20260908/peskov-873106057.html

Песков отметил сотрудничество России и Индии в сфере мирного атома

Песков отметил сотрудничество России и Индии в сфере мирного атома - 08.09.2026, ПРАЙМ

Песков отметил сотрудничество России и Индии в сфере мирного атома

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил сотрудничество РФ и Индии в сфере мирного атома. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T12:03+0300

2026-09-08T12:03+0300

2026-09-08T12:03+0300

россия

индия

китай

кнр

дмитрий песков

юрий ушаков

си цзиньпин

sputnik

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873106057.jpg?1788858181

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил сотрудничество РФ и Индии в сфере мирного атома. "Как вы знаете, Россия - один из мировых лидеров в ядерной сфере, и мы являемся страной, которая участвует в строительстве атомных электростанций по всему миру. Сейчас мы строим больше атомных электростанций, чем любая другая страна в мире. И в то же время мы внедряем в Индии новую отрасль экономики - мирную атомную энергетику", - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии БРИКС, организованном Sputnik. Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Моди в рамках саммита.

индия

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, китай, кнр, дмитрий песков, юрий ушаков, си цзиньпин, sputnik