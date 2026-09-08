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Песков отметил сотрудничество России и Индии в сфере мирного атома
Песков отметил сотрудничество России и Индии в сфере мирного атома - 08.09.2026, ПРАЙМ
Песков отметил сотрудничество России и Индии в сфере мирного атома
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил сотрудничество РФ и Индии в сфере мирного атома. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T12:03+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил сотрудничество РФ и Индии в сфере мирного атома.
"Как вы знаете, Россия - один из мировых лидеров в ядерной сфере, и мы являемся страной, которая участвует в строительстве атомных электростанций по всему миру. Сейчас мы строим больше атомных электростанций, чем любая другая страна в мире. И в то же время мы внедряем в Индии новую отрасль экономики - мирную атомную энергетику", - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии БРИКС, организованном Sputnik.
Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Моди в рамках саммита.
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россия, индия, китай, кнр, дмитрий песков, юрий ушаков, си цзиньпин, sputnik
РОССИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ, КНР, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Sputnik
Песков отметил сотрудничество России и Индии в сфере мирного атома
Песков отметил сотрудничество России и Индии в сфере мирного атома
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил сотрудничество РФ и Индии в сфере мирного атома.
"Как вы знаете, Россия - один из мировых лидеров в ядерной сфере, и мы являемся страной, которая участвует в строительстве атомных электростанций по всему миру. Сейчас мы строим больше атомных электростанций, чем любая другая страна в мире. И в то же время мы внедряем в Индии новую отрасль экономики - мирную атомную энергетику", - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии БРИКС, организованном Sputnik.
Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Моди в рамках саммита.