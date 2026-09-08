Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков отметил сотрудничество России и Индии в сфере мирного атома - 08.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260908/peskov-873106057.html
Песков отметил сотрудничество России и Индии в сфере мирного атома
Песков отметил сотрудничество России и Индии в сфере мирного атома - 08.09.2026, ПРАЙМ
Песков отметил сотрудничество России и Индии в сфере мирного атома
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил сотрудничество РФ и Индии в сфере мирного атома. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T12:03+0300
2026-09-08T12:03+0300
россия
индия
китай
кнр
дмитрий песков
юрий ушаков
си цзиньпин
sputnik
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873106057.jpg?1788858181
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил сотрудничество РФ и Индии в сфере мирного атома. "Как вы знаете, Россия - один из мировых лидеров в ядерной сфере, и мы являемся страной, которая участвует в строительстве атомных электростанций по всему миру. Сейчас мы строим больше атомных электростанций, чем любая другая страна в мире. И в то же время мы внедряем в Индии новую отрасль экономики - мирную атомную энергетику", - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии БРИКС, организованном Sputnik. Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Моди в рамках саммита.
индия
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, китай, кнр, дмитрий песков, юрий ушаков, си цзиньпин, sputnik
РОССИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ, КНР, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Sputnik
12:03 08.09.2026
 
Песков отметил сотрудничество России и Индии в сфере мирного атома

Песков отметил сотрудничество России и Индии в сфере мирного атома

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил сотрудничество РФ и Индии в сфере мирного атома.
"Как вы знаете, Россия - один из мировых лидеров в ядерной сфере, и мы являемся страной, которая участвует в строительстве атомных электростанций по всему миру. Сейчас мы строим больше атомных электростанций, чем любая другая страна в мире. И в то же время мы внедряем в Индии новую отрасль экономики - мирную атомную энергетику", - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии БРИКС, организованном Sputnik.
Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Моди в рамках саммита.
 
РОССИЯИНДИЯКИТАЙКНРДмитрий ПесковЮрий УшаковСи ЦзиньпинSputnik
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала