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Расчеты России со странами БРИКС производится в национальных валютах - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Расчеты России со странами БРИКС производится в национальных валютах
Расчеты России со странами БРИКС производится в национальных валютах - 08.09.2026, ПРАЙМ
Расчеты России со странами БРИКС производится в национальных валютах
Девяносто процентов расчетов России со странами БРИКС производится в национальных валютах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T12:10+0300
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мировая экономика
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Девяносто процентов расчетов России со странами БРИКС производится в национальных валютах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Девяносто процентов всех платежей, всех транзакций со странами БРИКС производится в национальных валютах. Это очень важно", - сказал Песков на организованном Sputnik брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС. Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита.
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РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, ИНДИЯ, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Sputnik
12:10 08.09.2026
 
Расчеты России со странами БРИКС производится в национальных валютах

Песков: девяносто процентов расчетов России со странами БРИКС производится в нацвалютах

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Девяносто процентов расчетов России со странами БРИКС производится в национальных валютах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Девяносто процентов всех платежей, всех транзакций со странами БРИКС производится в национальных валютах. Это очень важно", - сказал Песков на организованном Sputnik брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС.
Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙИНДИЯДмитрий ПесковЮрий УшаковСи ЦзиньпинSputnik
 
 
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