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США подрывают доверие к доллару, заявил Песков
США подрывают доверие к доллару, заявил Песков - 08.09.2026, ПРАЙМ
США подрывают доверие к доллару, заявил Песков
США подрывают доверие к доллару как к резервной валюте, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T12:15+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. США подрывают доверие к доллару как к резервной валюте, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Америка выступает против доллара как резервной валюты. Потому что, если вы хотите обеспечить, чтобы ваша валюта и дальше оставалась резервной, вы никогда не стали бы предпринимать такой шаг, о котором я упомянул (отрезать Россию от использования доллара как резервной валюты - ред). Таким образом Америка подрывает доверие к доллару США. И чем сильнее подрывается это доверие, тем больше доверия получают национальные валюты", - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС, организованном Sputnik.
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рынок, россия, сша, дмитрий песков, sputnik
Рынок, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Sputnik
США подрывают доверие к доллару, заявил Песков
Песков: США подрывают доверие к доллару как к резервной валюте