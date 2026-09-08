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Песков высказался о попытках ограничить торговлю с помощью санкций

Песков высказался о попытках ограничить торговлю с помощью санкций - 08.09.2026, ПРАЙМ

Песков высказался о попытках ограничить торговлю с помощью санкций

Россия считает незаконными и неприемлемыми любые попытки ограничить торговлю с помощью санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T12:16+0300

2026-09-08T12:16+0300

2026-09-08T12:16+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Россия считает незаконными и неприемлемыми любые попытки ограничить торговлю с помощью санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, конечно же, не принимаем и считаем незаконными с точки зрения международного права любые попытки ввести ограничения на международную торговлю и угрожать другим странам за торговлю с нами. Мы считаем это незаконным, несправедливым и неприемлемым", - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС, организованном Sputnik. Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита.

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россия, мировая экономика, китай, индия, дмитрий песков, юрий ушаков, си цзиньпин, sputnik