https://1prime.ru/20260908/poljus-873106968.html

"Полюс" запустил дробильный комплекс ЗИФ-5 на Олимпиадинском ГОКе

"Полюс" запустил дробильный комплекс ЗИФ-5 на Олимпиадинском ГОКе - 08.09.2026, ПРАЙМ

"Полюс" запустил дробильный комплекс ЗИФ-5 на Олимпиадинском ГОКе

"Полюс" запустил дробильный комплекс строящейся золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ-5) на Олимпиадинском ГОКе в Красноярском крае, сообщила компания. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T12:18+0300

2026-09-08T12:18+0300

2026-09-08T12:18+0300

промышленность

бизнес

красноярский край

таганрог

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873106968.jpg?1788859092

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Полюс" запустил дробильный комплекс строящейся золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ-5) на Олимпиадинском ГОКе в Красноярском крае, сообщила компания. "Доставка миллионов тонн горной массы из карьера на фабрику - одна из самых ресурсоемких задач в золотодобыче. Поэтому мы запустили дробильный комплекс строящейся ЗИФ-5 Олимпиадинского ГОКа", - говорится в официальном канале компании на платформе "Макс". Отмечается, что вместо длинных рейсов самосвалов здесь заработала циклично-поточная технология. Так, машины разгружаются в приемный бункер сразу у карьера, где мощная гирационная дробилка измельчает порядка 2,9 тысячи тонн руды в час. Затем сырье подхватывает магистральный конвейер: полуторакилометровая лента доставляет дробленую руду на склад емкостью 72 тысячи кубометров. "Финальное звено комплекса - система из восьми пластинчатых питателей. Она гибко распределяет потоки руды, направляемой на первичную переработку", - добавляется в сообщении. Основная часть оборудования нового дробильного комплекса - российского производства, подчеркнули в "Полюсе". В частности, магистральный и перегрузочный конвейеры произведены в Таганроге, а автовесовая - в Пензе.

красноярский край

таганрог

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, красноярский край, таганрог