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"Полюс" запустил дробильный комплекс ЗИФ-5 на Олимпиадинском ГОКе
"Полюс" запустил дробильный комплекс ЗИФ-5 на Олимпиадинском ГОКе - 08.09.2026, ПРАЙМ
"Полюс" запустил дробильный комплекс ЗИФ-5 на Олимпиадинском ГОКе
"Полюс" запустил дробильный комплекс строящейся золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ-5) на Олимпиадинском ГОКе в Красноярском крае, сообщила компания. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T12:18+0300
2026-09-08T12:18+0300
2026-09-08T12:18+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Полюс" запустил дробильный комплекс строящейся золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ-5) на Олимпиадинском ГОКе в Красноярском крае, сообщила компания.
"Доставка миллионов тонн горной массы из карьера на фабрику - одна из самых ресурсоемких задач в золотодобыче. Поэтому мы запустили дробильный комплекс строящейся ЗИФ-5 Олимпиадинского ГОКа", - говорится в официальном канале компании на платформе "Макс".
Отмечается, что вместо длинных рейсов самосвалов здесь заработала циклично-поточная технология. Так, машины разгружаются в приемный бункер сразу у карьера, где мощная гирационная дробилка измельчает порядка 2,9 тысячи тонн руды в час. Затем сырье подхватывает магистральный конвейер: полуторакилометровая лента доставляет дробленую руду на склад емкостью 72 тысячи кубометров.
"Финальное звено комплекса - система из восьми пластинчатых питателей. Она гибко распределяет потоки руды, направляемой на первичную переработку", - добавляется в сообщении.
Основная часть оборудования нового дробильного комплекса - российского производства, подчеркнули в "Полюсе". В частности, магистральный и перегрузочный конвейеры произведены в Таганроге, а автовесовая - в Пензе.
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промышленность, бизнес, красноярский край, таганрог
Промышленность, Бизнес, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ТАГАНРОГ
"Полюс" запустил дробильный комплекс ЗИФ-5 на Олимпиадинском ГОКе
"Полюс" запустил дробильный комплекс строящейся ЗИФ-5 на Олимпиадинском ГОКе
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Полюс" запустил дробильный комплекс строящейся золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ-5) на Олимпиадинском ГОКе в Красноярском крае, сообщила компания.
"Доставка миллионов тонн горной массы из карьера на фабрику - одна из самых ресурсоемких задач в золотодобыче. Поэтому мы запустили дробильный комплекс строящейся ЗИФ-5 Олимпиадинского ГОКа", - говорится в официальном канале компании на платформе "Макс".
Отмечается, что вместо длинных рейсов самосвалов здесь заработала циклично-поточная технология. Так, машины разгружаются в приемный бункер сразу у карьера, где мощная гирационная дробилка измельчает порядка 2,9 тысячи тонн руды в час. Затем сырье подхватывает магистральный конвейер: полуторакилометровая лента доставляет дробленую руду на склад емкостью 72 тысячи кубометров.
"Финальное звено комплекса - система из восьми пластинчатых питателей. Она гибко распределяет потоки руды, направляемой на первичную переработку", - добавляется в сообщении.
Основная часть оборудования нового дробильного комплекса - российского производства, подчеркнули в "Полюсе". В частности, магистральный и перегрузочный конвейеры произведены в Таганроге, а автовесовая - в Пензе.