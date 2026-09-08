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"Глобал Портс" начал обслуживать новый сервис для доставки грузов из Китая - 08.09.2026, ПРАЙМ
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"Глобал Портс" начал обслуживать новый сервис для доставки грузов из Китая
"Глобал Портс" начал обслуживать новый сервис для доставки грузов из Китая - 08.09.2026, ПРАЙМ
"Глобал Портс" начал обслуживать новый сервис для доставки грузов из Китая
"Глобал Портс" (входит в ГК "Дело") начал обслуживать новый мультимодальный сервис для доставки импортных грузов из Китая в Калининград, сообщает группа. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T15:26+0300
2026-09-08T15:36+0300
бизнес
россия
китай
калининград
санкт-петербург
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Глобал Портс" (входит в ГК "Дело") начал обслуживать новый мультимодальный сервис для доставки импортных грузов из Китая в Калининград, сообщает группа. "Глобал Портс" начал обслуживать новый мультимодальный сервис для доставки импорта из Китая в Калининград — первый поезд обработал наш "Первый контейнерный терминал" в Санкт-Петербурге. Организаторы сервиса — ГК "Дело", ГК "Новик" и "РусТранс Групп"", - говорится в сообщении. Уточняется, что логистическая цепочка объединяет сразу три вида транспорта: морской, железнодорожный и автомобильный. Новый сервис позволяет предприятиям Калининградской области получать грузы из Китая через Дальний Восток - по пути, альтернативному маршрутам через Суэцкий канал и сухопутные погранпереходы. "Первая отправка — 75 сорокафутовых контейнеров с автокомплектующими. Они пришли морем на терминал "Глобал Портс" в бухте Врангеля, откуда ускоренным контейнерным поездом отправились на терминал ПКТ в Санкт-Петербурге. Далее снова по морю груз доставят в порт Калининграда, а затем автотранспортом — на промышленные предприятия региона", - отметили в ГК "Дело". Там пояснили, что в рамках сервиса поезда курсируют каждые 12-14 дней. Полный транзит из КНР до потребителя в Калининграде занимает 25 суток.
китай
калининград
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бизнес, россия, китай, калининград, санкт-петербург
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, КАЛИНИНГРАД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
15:26 08.09.2026 (обновлено: 15:36 08.09.2026)
 
"Глобал Портс" начал обслуживать новый сервис для доставки грузов из Китая

"Глобал Портс" начал обслуживать новый сервис для доставки грузов из Китая в Калининград

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Глобал Портс" (входит в ГК "Дело") начал обслуживать новый мультимодальный сервис для доставки импортных грузов из Китая в Калининград, сообщает группа.
"Глобал Портс" начал обслуживать новый мультимодальный сервис для доставки импорта из Китая в Калининград — первый поезд обработал наш "Первый контейнерный терминал" в Санкт-Петербурге. Организаторы сервиса — ГК "Дело", ГК "Новик" и "РусТранс Групп"", - говорится в сообщении.
Уточняется, что логистическая цепочка объединяет сразу три вида транспорта: морской, железнодорожный и автомобильный. Новый сервис позволяет предприятиям Калининградской области получать грузы из Китая через Дальний Восток - по пути, альтернативному маршрутам через Суэцкий канал и сухопутные погранпереходы.
"Первая отправка — 75 сорокафутовых контейнеров с автокомплектующими. Они пришли морем на терминал "Глобал Портс" в бухте Врангеля, откуда ускоренным контейнерным поездом отправились на терминал ПКТ в Санкт-Петербурге. Далее снова по морю груз доставят в порт Калининграда, а затем автотранспортом — на промышленные предприятия региона", - отметили в ГК "Дело".
Там пояснили, что в рамках сервиса поезда курсируют каждые 12-14 дней. Полный транзит из КНР до потребителя в Калининграде занимает 25 суток.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙКАЛИНИНГРАДСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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