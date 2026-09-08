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Посол Вьетнама назвал сроки ввода в эксплуатацию двух блоков АЭС - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Посол Вьетнама назвал сроки ввода в эксплуатацию двух блоков АЭС
Посол Вьетнама назвал сроки ввода в эксплуатацию двух блоков АЭС - 08.09.2026, ПРАЙМ
Посол Вьетнама назвал сроки ввода в эксплуатацию двух блоков АЭС
Ввод в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС "Ниньтхуан-1" запланирован на период с 2030 по 2035 год, заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в РФ Данг Минь... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T08:34+0300
2026-09-08T08:34+0300
промышленность
вьетнам
росатом
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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС "Ниньтхуан-1" запланирован на период с 2030 по 2035 год, заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой. Дипломат подчеркнул значимость строительства АЭС "Ниньтхуан-1" для Вьетнама. По его словам, данный проект является стратегически важным и открывающим широкие возможности для укрепления национальной энергетической безопасности. "Согласно скорректированному Национальному энергетическому плану VIII, ввод в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС "Ниньтхуан-1" запланирован на период с 2030 по 2035 год", - сказал он. Посол подчеркнул, что вьетнамская сторона на данном этапе занимается созданием правовых механизмов, а также мобилизует необходимые ресурсы для обеспечения реализации проекта в установленные сроки, с надлежащим качеством и гарантией абсолютной безопасности. Дипломат добавил, что данный проект отвечает самым высоким техническим и технологическим требованиям Вьетнама и предполагает соблюдение строжайших стандартов безопасности. Россия и Вьетнам в конце марта подписали межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции "Ниньтхуан-1" в республике. Как уточняла госкорпорация "Росатом", предусматривается строительство двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 2,4 тысячи мегаватт.
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промышленность, вьетнам, росатом
Промышленность, ВЬЕТНАМ, Росатом
08:34 08.09.2026
 

Посол Вьетнама назвал сроки ввода в эксплуатацию двух блоков АЭС

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МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС "Ниньтхуан-1" запланирован на период с 2030 по 2035 год, заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой.
Дипломат подчеркнул значимость строительства АЭС "Ниньтхуан-1" для Вьетнама. По его словам, данный проект является стратегически важным и открывающим широкие возможности для укрепления национальной энергетической безопасности.
"Согласно скорректированному Национальному энергетическому плану VIII, ввод в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС "Ниньтхуан-1" запланирован на период с 2030 по 2035 год", - сказал он.
Посол подчеркнул, что вьетнамская сторона на данном этапе занимается созданием правовых механизмов, а также мобилизует необходимые ресурсы для обеспечения реализации проекта в установленные сроки, с надлежащим качеством и гарантией абсолютной безопасности.
Дипломат добавил, что данный проект отвечает самым высоким техническим и технологическим требованиям Вьетнама и предполагает соблюдение строжайших стандартов безопасности.
Россия и Вьетнам в конце марта подписали межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции "Ниньтхуан-1" в республике. Как уточняла госкорпорация "Росатом", предусматривается строительство двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 2,4 тысячи мегаватт.
 
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