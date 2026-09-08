https://1prime.ru/20260908/posol-873096711.html
Посол Вьетнама назвал сроки ввода в эксплуатацию двух блоков АЭС
Посол Вьетнама назвал сроки ввода в эксплуатацию двух блоков АЭС - 08.09.2026, ПРАЙМ
Посол Вьетнама назвал сроки ввода в эксплуатацию двух блоков АЭС
Ввод в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС "Ниньтхуан-1" запланирован на период с 2030 по 2035 год, заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в РФ Данг Минь... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T08:34+0300
2026-09-08T08:34+0300
2026-09-08T08:34+0300
промышленность
вьетнам
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873096711.jpg?1788845698
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС "Ниньтхуан-1" запланирован на период с 2030 по 2035 год, заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой.
Дипломат подчеркнул значимость строительства АЭС "Ниньтхуан-1" для Вьетнама. По его словам, данный проект является стратегически важным и открывающим широкие возможности для укрепления национальной энергетической безопасности.
"Согласно скорректированному Национальному энергетическому плану VIII, ввод в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС "Ниньтхуан-1" запланирован на период с 2030 по 2035 год", - сказал он.
Посол подчеркнул, что вьетнамская сторона на данном этапе занимается созданием правовых механизмов, а также мобилизует необходимые ресурсы для обеспечения реализации проекта в установленные сроки, с надлежащим качеством и гарантией абсолютной безопасности.
Дипломат добавил, что данный проект отвечает самым высоким техническим и технологическим требованиям Вьетнама и предполагает соблюдение строжайших стандартов безопасности.
Россия и Вьетнам в конце марта подписали межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции "Ниньтхуан-1" в республике. Как уточняла госкорпорация "Росатом", предусматривается строительство двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 2,4 тысячи мегаватт.
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, вьетнам, росатом
Промышленность, ВЬЕТНАМ, Росатом
МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС "Ниньтхуан-1" запланирован на период с 2030 по 2035 год, заявил в интервью РИА Новости посол Вьетнама в РФ Данг Минь Кхой.
Дипломат подчеркнул значимость строительства АЭС "Ниньтхуан-1" для Вьетнама. По его словам, данный проект является стратегически важным и открывающим широкие возможности для укрепления национальной энергетической безопасности.
"Согласно скорректированному Национальному энергетическому плану VIII, ввод в эксплуатацию двух энергоблоков АЭС "Ниньтхуан-1" запланирован на период с 2030 по 2035 год", - сказал он.
Посол подчеркнул, что вьетнамская сторона на данном этапе занимается созданием правовых механизмов, а также мобилизует необходимые ресурсы для обеспечения реализации проекта в установленные сроки, с надлежащим качеством и гарантией абсолютной безопасности.
Дипломат добавил, что данный проект отвечает самым высоким техническим и технологическим требованиям Вьетнама и предполагает соблюдение строжайших стандартов безопасности.
Россия и Вьетнам в конце марта подписали межправительственное соглашение о строительстве атомной электростанции "Ниньтхуан-1" в республике. Как уточняла госкорпорация "Росатом", предусматривается строительство двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200 общей установленной мощностью 2,4 тысячи мегаватт.