https://1prime.ru/20260908/postavki-873111067.html

Поставки кофе из Бразилии в Россию в августе выросли вдвое

Поставки кофе из Бразилии в Россию в августе выросли вдвое - 08.09.2026, ПРАЙМ

Поставки кофе из Бразилии в Россию в августе выросли вдвое

Поставки кофе из Бразилии в Россию в августе этого года выросли более чем вдвое в годовом выражении - до максимальных за пять месяцев 35,6 миллиона долларов,... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T13:46+0300

2026-09-08T13:46+0300

2026-09-08T13:46+0300

россия

бизнес

бельгия

сша

италия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873111067.jpg?1788864362

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Поставки кофе из Бразилии в Россию в августе этого года выросли более чем вдвое в годовом выражении - до максимальных за пять месяцев 35,6 миллиона долларов, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. При этом по сравнению с июлем поставки выросли на 11%. За все лето российские компании приобрели кофе у бразильских компаний на треть больше, чем летом прошлого года - на 92,1 миллиона долларов. А за январь-август - 239,2 миллиона - на 13% меньше. По итогам августа Россия стала седьмым покупателем бразильского кофе. Месяц назад она была шестой, а год назад - 16-й. В первой пятерке расположились Бельгия (149,8 миллиона долларов), США (137,9 миллиона), Италия (118,5 миллиона), Германия (118,2 миллиона) и Япония (55,4 миллиона).

бельгия

сша

италия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, бельгия, сша, италия