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Поставки кофе из Бразилии в Россию в августе выросли вдвое - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Поставки кофе из Бразилии в Россию в августе выросли вдвое
Поставки кофе из Бразилии в Россию в августе выросли вдвое - 08.09.2026, ПРАЙМ
Поставки кофе из Бразилии в Россию в августе выросли вдвое
Поставки кофе из Бразилии в Россию в августе этого года выросли более чем вдвое в годовом выражении - до максимальных за пять месяцев 35,6 миллиона долларов,... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T13:46+0300
2026-09-08T13:46+0300
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бельгия
сша
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Поставки кофе из Бразилии в Россию в августе этого года выросли более чем вдвое в годовом выражении - до максимальных за пять месяцев 35,6 миллиона долларов, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. При этом по сравнению с июлем поставки выросли на 11%. За все лето российские компании приобрели кофе у бразильских компаний на треть больше, чем летом прошлого года - на 92,1 миллиона долларов. А за январь-август - 239,2 миллиона - на 13% меньше. По итогам августа Россия стала седьмым покупателем бразильского кофе. Месяц назад она была шестой, а год назад - 16-й. В первой пятерке расположились Бельгия (149,8 миллиона долларов), США (137,9 миллиона), Италия (118,5 миллиона), Германия (118,2 миллиона) и Япония (55,4 миллиона).
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россия, бизнес, бельгия, сша, италия
РОССИЯ, Бизнес, БЕЛЬГИЯ, США, ИТАЛИЯ
13:46 08.09.2026
 
Поставки кофе из Бразилии в Россию в августе выросли вдвое

Поставки кофе из Бразилии в Россию в августе выросли более чем вдвое

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Поставки кофе из Бразилии в Россию в августе этого года выросли более чем вдвое в годовом выражении - до максимальных за пять месяцев 35,6 миллиона долларов, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости.
При этом по сравнению с июлем поставки выросли на 11%.
За все лето российские компании приобрели кофе у бразильских компаний на треть больше, чем летом прошлого года - на 92,1 миллиона долларов. А за январь-август - 239,2 миллиона - на 13% меньше.
По итогам августа Россия стала седьмым покупателем бразильского кофе. Месяц назад она была шестой, а год назад - 16-й. В первой пятерке расположились Бельгия (149,8 миллиона долларов), США (137,9 миллиона), Италия (118,5 миллиона), Германия (118,2 миллиона) и Япония (55,4 миллиона).
 
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