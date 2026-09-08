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Поставки удобрений из России в Бразилию в августе сократились на четверть - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Поставки удобрений из России в Бразилию в августе сократились на четверть
Поставки удобрений из России в Бразилию в августе сократились на четверть - 08.09.2026, ПРАЙМ
Поставки удобрений из России в Бразилию в августе сократились на четверть
Поставки удобрений из России в Бразилию в августе этого года сократились более чем на четверть как в месячном, так и в годовом выражении и достигли минимума с... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T18:49+0300
2026-09-08T18:49+0300
россия
бразилия
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Поставки удобрений из России в Бразилию в августе этого года сократились более чем на четверть как в месячном, так и в годовом выражении и достигли минимума с мая, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости. Так, за август из РФ в Бразилию прибыло удобрений на 295,2 миллиона долларов, что стало минимумом с мая текущего года. За месяц стоимость поставок сократилась на 29%, а в годовом выражении - на 27%. Больше всего бразильцы импортировали смешанные удобрения - на 118,7 миллиона долларов. Также они закупали азотные удобрения (103,8 миллиона долларов) и калийные (72,7 миллиона). Суммарно за январь-август Россия экспортировала в Бразилию удобрений на 2,36 миллиарда долларов (-15% за год), а за лето - на 1,1 миллиарда (-10%).
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40
россия, бразилия
РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ
18:49 08.09.2026
 
Поставки удобрений из России в Бразилию в августе сократились на четверть

Поставки удобрений из России в Бразилию в августе сократились более чем на четверть

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Поставки удобрений из России в Бразилию в августе этого года сократились более чем на четверть как в месячном, так и в годовом выражении и достигли минимума с мая, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости.
Так, за август из РФ в Бразилию прибыло удобрений на 295,2 миллиона долларов, что стало минимумом с мая текущего года. За месяц стоимость поставок сократилась на 29%, а в годовом выражении - на 27%.
Больше всего бразильцы импортировали смешанные удобрения - на 118,7 миллиона долларов. Также они закупали азотные удобрения (103,8 миллиона долларов) и калийные (72,7 миллиона).
Суммарно за январь-август Россия экспортировала в Бразилию удобрений на 2,36 миллиарда долларов (-15% за год), а за лето - на 1,1 миллиарда (-10%).
 
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