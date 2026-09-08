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Потребность в прямых авиарейсах между Россией и Индией будет расти

Потребность в прямых авиарейсах между Россией и Индией будет расти - 08.09.2026, ПРАЙМ

Потребность в прямых авиарейсах между Россией и Индией будет расти

Потребность в новых прямых авиарейсах между Россией и Индией будет расти по мере развития торгово-экономических отношений двух стран, заявил пресс-секретарь... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T12:57+0300

2026-09-08T12:57+0300

2026-09-08T12:57+0300

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Потребность в новых прямых авиарейсах между Россией и Индией будет расти по мере развития торгово-экономических отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Чем больше мы развиваем наши торгово-экономические отношения, тем больше будет необходимость для наших авиакомпаний организовывать новые рейсы, новые направления". - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС, организованном Sputnik. Он отметил, что Россия имеет большой опыт развития авиасообщения с Китаем на фоне роста двусторонней торговли, объем которой превышает 240 миллиардов долларов. По словам Пескова, у Москвы есть амбициозные планы по увеличению товарооборота с индийскими партнерами. Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита.

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