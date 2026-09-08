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Потребность в прямых авиарейсах между Россией и Индией будет расти
Потребность в прямых авиарейсах между Россией и Индией будет расти - 08.09.2026, ПРАЙМ
Потребность в прямых авиарейсах между Россией и Индией будет расти
Потребность в новых прямых авиарейсах между Россией и Индией будет расти по мере развития торгово-экономических отношений двух стран, заявил пресс-секретарь... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T12:57+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Потребность в новых прямых авиарейсах между Россией и Индией будет расти по мере развития торгово-экономических отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Чем больше мы развиваем наши торгово-экономические отношения, тем больше будет необходимость для наших авиакомпаний организовывать новые рейсы, новые направления". - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС, организованном Sputnik.
Он отметил, что Россия имеет большой опыт развития авиасообщения с Китаем на фоне роста двусторонней торговли, объем которой превышает 240 миллиардов долларов. По словам Пескова, у Москвы есть амбициозные планы по увеличению товарооборота с индийскими партнерами.
Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита.
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россия, бизнес, индия, китай, москва, дмитрий песков, юрий ушаков, си цзиньпин, sputnik
РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Sputnik
Потребность в прямых авиарейсах между Россией и Индией будет расти
Песков: потребность в прямых авиарейсах между Россией и Индией будет расти
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Потребность в новых прямых авиарейсах между Россией и Индией будет расти по мере развития торгово-экономических отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Чем больше мы развиваем наши торгово-экономические отношения, тем больше будет необходимость для наших авиакомпаний организовывать новые рейсы, новые направления". - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС, организованном Sputnik.
Он отметил, что Россия имеет большой опыт развития авиасообщения с Китаем на фоне роста двусторонней торговли, объем которой превышает 240 миллиардов долларов. По словам Пескова, у Москвы есть амбициозные планы по увеличению товарооборота с индийскими партнерами.
Саммит БРИКС пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин планирует провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках саммита.