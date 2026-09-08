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Правительство расширило границы ТОР в Хабаровском крае и ЕАО - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Правительство расширило границы ТОР в Хабаровском крае и ЕАО
Правительство расширило границы ТОР в Хабаровском крае и ЕАО - 08.09.2026, ПРАЙМ
Правительство расширило границы ТОР в Хабаровском крае и ЕАО
Правительство России расширило границы территорий опережающего развития (ТОР) в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, сообщила во вторник... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T09:17+0300
2026-09-08T09:17+0300
россия
хабаровский край
дальний восток
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Правительство России расширило границы территорий опережающего развития (ТОР) в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, сообщила во вторник пресс-служба кабмина. "Границы территорий опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" и "Амуро-Хинганская" на Дальнем Востоке будут расширены для реализации инвестиционных проектов. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В пресс-службе указали, что в границы ТОР "Хабаровск" будут включены земельные участки на территории муниципального района имени Лазо. Ожидается, что это создаст условия для реализации инвестиционного проекта строительства тепличного комплекса площадью более 25 гектаров. "Общий объем инвестиций составит около 17,5 миллиарда рублей. При этом будет создано более 500 рабочих мест", - добавили в кабмине. В свою очередь цель расширения ТОР "Амуро-Хинганская" в ЕАО - разработка Савкинского месторождения брусита, залежи которого оцениваются в 19,5 миллионов тонн. "Реализация этого проекта позволит создать около 200 рабочих мест и привлечь около 2,3 миллиарда рублей частных инвестиций", - подчеркнули в пресс-службе. В кабмине напомнили, что ТОР – это специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.
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россия, хабаровский край, дальний восток, михаил мишустин
РОССИЯ, Хабаровский край, Дальний Восток, Михаил Мишустин
09:17 08.09.2026
 
Правительство расширило границы ТОР в Хабаровском крае и ЕАО

Правительство России расширило границы ТОР в Хабаровском крае и ЕАО

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Правительство России расширило границы территорий опережающего развития (ТОР) в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.
"Границы территорий опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" и "Амуро-Хинганская" на Дальнем Востоке будут расширены для реализации инвестиционных проектов. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В пресс-службе указали, что в границы ТОР "Хабаровск" будут включены земельные участки на территории муниципального района имени Лазо. Ожидается, что это создаст условия для реализации инвестиционного проекта строительства тепличного комплекса площадью более 25 гектаров.
"Общий объем инвестиций составит около 17,5 миллиарда рублей. При этом будет создано более 500 рабочих мест", - добавили в кабмине.
В свою очередь цель расширения ТОР "Амуро-Хинганская" в ЕАО - разработка Савкинского месторождения брусита, залежи которого оцениваются в 19,5 миллионов тонн. "Реализация этого проекта позволит создать около 200 рабочих мест и привлечь около 2,3 миллиарда рублей частных инвестиций", - подчеркнули в пресс-службе.
В кабмине напомнили, что ТОР – это специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе процедура свободной таможенной зоны.
 
РОССИЯХабаровский крайДальний ВостокМихаил Мишустин
 
 
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