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Премьер Квебека пообещала защищать интересы Bombardier

Премьер Квебека пообещала защищать интересы Bombardier - 08.09.2026, ПРАЙМ

Премьер Квебека пообещала защищать интересы Bombardier

Премьер-министр канадской провинции Квебек Кристин Фрешетт пообещала защищать интересы производителя самолетов Bombardier после того, как президент США Дональд... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T13:39+0300

2026-09-08T13:39+0300

2026-09-08T13:39+0300

бизнес

мировая экономика

сша

канада

дональд трамп

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр канадской провинции Квебек Кристин Фрешетт пообещала защищать интересы производителя самолетов Bombardier после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что этим самолетам не место в США. Трамп в понедельник выступил против продаж этих самолетов в Соединенных Штатах, заявив, что они "недостаточно хороши" и что компания должна производить их в США, если хочет присутствовать на их рынке. "Я не буду отвечать провокацией на провокацию… Я связалась с генеральным директором Bombardier Эриком Мартелем и предложила ему нашу поддержку. Квебек никому не позволит диктовать, где наши компании должны заниматься производством, чтобы иметь доступ на рынок. Мы будем защищать наши компании", - написала она в соцсети Х. По ее словам, Bombardier является драйвером экономики региона. С 2025 года американо-канадские отношения резко обострились из-за введения Трампом 25-процентных пошлин на канадский импорт под предлогом национальной безопасности и борьбы с наркотрафиком. Канада ответила зеркальными мерами. Несмотря на кратковременную отсрочку взаимных тарифов и проведенные переговоры, США ввели новые, более высокие пошлины, в том числе 50-процентные на сталь и алюминий. Как сообщало позднее агентство Блумберг, недавние переговоры по торговому соглашению между США и Канадой сорвались в последний момент якобы из-за позиции американского министра торговли Говарда Латника.

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бизнес, мировая экономика, сша, канада, дональд трамп, bombardier