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Премьер Квебека пообещала защищать интересы Bombardier
Премьер Квебека пообещала защищать интересы Bombardier - 08.09.2026, ПРАЙМ
Премьер Квебека пообещала защищать интересы Bombardier
Премьер-министр канадской провинции Квебек Кристин Фрешетт пообещала защищать интересы производителя самолетов Bombardier после того, как президент США Дональд... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T13:39+0300
2026-09-08T13:39+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр канадской провинции Квебек Кристин Фрешетт пообещала защищать интересы производителя самолетов Bombardier после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что этим самолетам не место в США.
Трамп в понедельник выступил против продаж этих самолетов в Соединенных Штатах, заявив, что они "недостаточно хороши" и что компания должна производить их в США, если хочет присутствовать на их рынке.
"Я не буду отвечать провокацией на провокацию… Я связалась с генеральным директором Bombardier Эриком Мартелем и предложила ему нашу поддержку. Квебек никому не позволит диктовать, где наши компании должны заниматься производством, чтобы иметь доступ на рынок. Мы будем защищать наши компании", - написала она в соцсети Х.
По ее словам, Bombardier является драйвером экономики региона.
С 2025 года американо-канадские отношения резко обострились из-за введения Трампом 25-процентных пошлин на канадский импорт под предлогом национальной безопасности и борьбы с наркотрафиком. Канада ответила зеркальными мерами. Несмотря на кратковременную отсрочку взаимных тарифов и проведенные переговоры, США ввели новые, более высокие пошлины, в том числе 50-процентные на сталь и алюминий. Как сообщало позднее агентство Блумберг, недавние переговоры по торговому соглашению между США и Канадой сорвались в последний момент якобы из-за позиции американского министра торговли Говарда Латника.
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бизнес, мировая экономика, сша, канада, дональд трамп, bombardier
Бизнес, Мировая экономика, США, КАНАДА, Дональд Трамп, Bombardier
Премьер Квебека пообещала защищать интересы Bombardier
Премьер Квебека Фрешетт пообещала защищать интересы Bombardier после слов Трампа
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр канадской провинции Квебек Кристин Фрешетт пообещала защищать интересы производителя самолетов Bombardier после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что этим самолетам не место в США.
Трамп в понедельник выступил против продаж этих самолетов в Соединенных Штатах, заявив, что они "недостаточно хороши" и что компания должна производить их в США, если хочет присутствовать на их рынке.
"Я не буду отвечать провокацией на провокацию… Я связалась с генеральным директором Bombardier Эриком Мартелем и предложила ему нашу поддержку. Квебек никому не позволит диктовать, где наши компании должны заниматься производством, чтобы иметь доступ на рынок. Мы будем защищать наши компании", - написала она в соцсети Х.
По ее словам, Bombardier является драйвером экономики региона.
С 2025 года американо-канадские отношения резко обострились из-за введения Трампом 25-процентных пошлин на канадский импорт под предлогом национальной безопасности и борьбы с наркотрафиком. Канада ответила зеркальными мерами. Несмотря на кратковременную отсрочку взаимных тарифов и проведенные переговоры, США ввели новые, более высокие пошлины, в том числе 50-процентные на сталь и алюминий. Как сообщало позднее агентство Блумберг, недавние переговоры по торговому соглашению между США и Канадой сорвались в последний момент якобы из-за позиции американского министра торговли Говарда Латника.