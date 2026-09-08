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Чистая прибыль Solidcore в первом полугодии выросла в 5,3 раза
Чистая прибыль Solidcore в первом полугодии выросла в 5,3 раза - 08.09.2026, ПРАЙМ
Чистая прибыль Solidcore в первом полугодии выросла в 5,3 раза
Чистая прибыль Solidcore Resources plc (ранее Polymetal) по итогам первого полугодия увеличилась в 5,3 раза, до 453 миллионов долларов, следует из релиза... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T16:42+0300
2026-09-08T16:42+0300
2026-09-08T16:49+0300
финансы
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль Solidcore Resources plc (ранее Polymetal) по итогам первого полугодия увеличилась в 5,3 раза, до 453 миллионов долларов, следует из релиза компании. При этом выручка за январь-июнь составила 972 миллиона долларов, что в почти в 3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Скорректированная EBITDA выросла в 4,2 раза, до 641 миллиона долларов. Свободный денежный поток стал положительным и достиг 243 миллионов долларов после отрицательного значения в 220 миллионов долларов годом ранее. Капитальные затраты предприятия выросли на 51%, до 193 миллионов долларов. Solidcore - крупная золотодобывающая компания в Казахстане, ведет работу на рудниках Кызыл и Варваринское. В прошлом году Polymetal International plс был разделен на две компании - Solidcore и АО "Полиметалл", российское подразделение, которое купила "Мангазея Плюс" (структура группы "Мангазея" предпринимателя Сергея Янчукова). Делистинг акций с Московской биржи Solidcore провела 15 октября 2025 года.
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финансы, банки, казахстан, polymetal
Финансы, Банки, КАЗАХСТАН, Polymetal
Чистая прибыль Solidcore в первом полугодии выросла в 5,3 раза
Чистая прибыль Solidcore Resources plc по итогам первого полугодия выросла в 5,3 раза
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль Solidcore Resources plc (ранее Polymetal) по итогам первого полугодия увеличилась в 5,3 раза, до 453 миллионов долларов, следует из релиза компании.
При этом выручка за январь-июнь составила 972 миллиона долларов, что в почти в 3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Скорректированная EBITDA выросла в 4,2 раза, до 641 миллиона долларов.
Свободный денежный поток стал положительным и достиг 243 миллионов долларов после отрицательного значения в 220 миллионов долларов годом ранее. Капитальные затраты предприятия выросли на 51%, до 193 миллионов долларов.
Solidcore - крупная золотодобывающая компания в Казахстане, ведет работу на рудниках Кызыл и Варваринское. В прошлом году Polymetal International plс был разделен на две компании - Solidcore и АО "Полиметалл", российское подразделение, которое купила "Мангазея Плюс" (структура группы "Мангазея" предпринимателя Сергея Янчукова). Делистинг акций с Московской биржи Solidcore провела 15 октября 2025 года.