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Внутренний валовой продукт Таджикистана вырос почти в сто раз
Внутренний валовой продукт Таджикистана вырос почти в сто раз - 08.09.2026, ПРАЙМ
Внутренний валовой продукт Таджикистана вырос почти в сто раз
Внутренний валовый продукт Таджикистана вырос до 177 миллиардов сомони (18,8 миллиарда долларов), увеличившись в 2000-2025 годах почти в 100 раз, сообщил... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T15:35+0300
2026-09-08T15:35+0300
2026-09-08T15:35+0300
таджикистан
душанбе
эмомали рахмон
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Внутренний валовый продукт Таджикистана вырос до 177 миллиардов сомони (18,8 миллиарда долларов), увеличившись в 2000-2025 годах почти в 100 раз, сообщил президент страны Эмомали Рахмон.
"Совокупный валовой внутренний продукт страны вырос с 1,8 миллиарда сомони (190 миллионов долларов) в 2000 году до 177 миллиардов сомони 18,8 млрд долларов) в 2025 году, увеличившись почти в 100 раз", - сказал Рахмон на торжественном собрании в Национальном театре Душанбе, посвященном 35-летию государственной независимости Таджикистана.
Он также подчеркнул, что за последние 25 лет среднегодовой темп роста национальной экономики составил более 7,7%, а доходы государственного бюджета выросли до 6,8 миллиарда долларов.
Государственная независимость Таджикистана была провозглашена 9 сентября 1991 года.
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таджикистан, душанбе, эмомали рахмон
ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, Эмомали Рахмон
Внутренний валовой продукт Таджикистана вырос почти в сто раз
Рахмон: внутренний валовой продукт Таджикистана вырос почти в сто раз
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Внутренний валовый продукт Таджикистана вырос до 177 миллиардов сомони (18,8 миллиарда долларов), увеличившись в 2000-2025 годах почти в 100 раз, сообщил президент страны Эмомали Рахмон.
"Совокупный валовой внутренний продукт страны вырос с 1,8 миллиарда сомони (190 миллионов долларов) в 2000 году до 177 миллиардов сомони 18,8 млрд долларов) в 2025 году, увеличившись почти в 100 раз", - сказал Рахмон на торжественном собрании в Национальном театре Душанбе, посвященном 35-летию государственной независимости Таджикистана.
Он также подчеркнул, что за последние 25 лет среднегодовой темп роста национальной экономики составил более 7,7%, а доходы государственного бюджета выросли до 6,8 миллиарда долларов.
Государственная независимость Таджикистана была провозглашена 9 сентября 1991 года.