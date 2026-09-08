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Внутренний валовой продукт Таджикистана вырос почти в сто раз

Внутренний валовой продукт Таджикистана вырос почти в сто раз - 08.09.2026, ПРАЙМ

Внутренний валовой продукт Таджикистана вырос почти в сто раз

Внутренний валовый продукт Таджикистана вырос до 177 миллиардов сомони (18,8 миллиарда долларов), увеличившись в 2000-2025 годах почти в 100 раз, сообщил... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T15:35+0300

2026-09-08T15:35+0300

2026-09-08T15:35+0300

таджикистан

душанбе

эмомали рахмон

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Внутренний валовый продукт Таджикистана вырос до 177 миллиардов сомони (18,8 миллиарда долларов), увеличившись в 2000-2025 годах почти в 100 раз, сообщил президент страны Эмомали Рахмон. "Совокупный валовой внутренний продукт страны вырос с 1,8 миллиарда сомони (190 миллионов долларов) в 2000 году до 177 миллиардов сомони 18,8 млрд долларов) в 2025 году, увеличившись почти в 100 раз", - сказал Рахмон на торжественном собрании в Национальном театре Душанбе, посвященном 35-летию государственной независимости Таджикистана. Он также подчеркнул, что за последние 25 лет среднегодовой темп роста национальной экономики составил более 7,7%, а доходы государственного бюджета выросли до 6,8 миллиарда долларов. Государственная независимость Таджикистана была провозглашена 9 сентября 1991 года.

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таджикистан, душанбе, эмомали рахмон