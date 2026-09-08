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Цыденов: пункт пропуска Монды станет многосторонним после реконструкции - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Цыденов: пункт пропуска Монды станет многосторонним после реконструкции
Цыденов: пункт пропуска Монды станет многосторонним после реконструкции - 08.09.2026, ПРАЙМ
Цыденов: пункт пропуска Монды станет многосторонним после реконструкции
Пункт пропуска Монды на границе РФ и Монголии, являющийся сейчас двусторонним, после реконструкции в 2030 году станет многосторонним, сообщил в интервью РИА... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T03:52+0300
2026-09-08T03:52+0300
россия
бизнес
монголия
бурятия
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 8 сен - ПРАЙМ. Пункт пропуска Монды на границе РФ и Монголии, являющийся сейчас двусторонним, после реконструкции в 2030 году станет многосторонним, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Бурятии Алексей Цыденов. По словам главы республики, растут объемы товарооборота и пассажирооборота по всем трем погранпереходам с Монголией - на автомобильных пунктах пропуска Кяхта, Монды, а также железнодорожном пункте пропуска Наушки. Также растет количество туристов из Монголии. Пункты пропуска Кяхта и Наушки на сегодня модернизированы, а в Мондах модернизация ожидается, отметил Цыденов. "Двусторонний пункт пропуска Монды, где граждане России и Монголии могут проходить, - есть соглашение, подписанное между Минтрансом России и Монголией, где предусматривается, что после реконструкции пункт пропуска станет многосторонним. Но реконструкция пока предусматривается до 30-го года, сейчас мы, соответственно, ждем, когда все будет реализовано", - рассказал глава Бурятии.
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россия, бизнес, монголия, бурятия, алексей цыденов
РОССИЯ, Бизнес, МОНГОЛИЯ, Бурятия, Алексей Цыденов
03:52 08.09.2026
 
Цыденов: пункт пропуска Монды станет многосторонним после реконструкции

Глава Бурятии Цыденов: пункт пропуска Монды после реконструкции станет многосторонним

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УЛАН-УДЭ, 8 сен - ПРАЙМ. Пункт пропуска Монды на границе РФ и Монголии, являющийся сейчас двусторонним, после реконструкции в 2030 году станет многосторонним, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Бурятии Алексей Цыденов.
По словам главы республики, растут объемы товарооборота и пассажирооборота по всем трем погранпереходам с Монголией - на автомобильных пунктах пропуска Кяхта, Монды, а также железнодорожном пункте пропуска Наушки. Также растет количество туристов из Монголии. Пункты пропуска Кяхта и Наушки на сегодня модернизированы, а в Мондах модернизация ожидается, отметил Цыденов.
"Двусторонний пункт пропуска Монды, где граждане России и Монголии могут проходить, - есть соглашение, подписанное между Минтрансом России и Монголией, где предусматривается, что после реконструкции пункт пропуска станет многосторонним. Но реконструкция пока предусматривается до 30-го года, сейчас мы, соответственно, ждем, когда все будет реализовано", - рассказал глава Бурятии.
 
РОССИЯБизнесМОНГОЛИЯБурятияАлексей Цыденов
 
 
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