https://1prime.ru/20260908/punkt-873094843.html

Цыденов: пункт пропуска Монды станет многосторонним после реконструкции

Цыденов: пункт пропуска Монды станет многосторонним после реконструкции - 08.09.2026, ПРАЙМ

Цыденов: пункт пропуска Монды станет многосторонним после реконструкции

Пункт пропуска Монды на границе РФ и Монголии, являющийся сейчас двусторонним, после реконструкции в 2030 году станет многосторонним, сообщил в интервью РИА... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T03:52+0300

2026-09-08T03:52+0300

2026-09-08T03:52+0300

россия

бизнес

монголия

бурятия

алексей цыденов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873094843.jpg?1788828725

УЛАН-УДЭ, 8 сен - ПРАЙМ. Пункт пропуска Монды на границе РФ и Монголии, являющийся сейчас двусторонним, после реконструкции в 2030 году станет многосторонним, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Бурятии Алексей Цыденов. По словам главы республики, растут объемы товарооборота и пассажирооборота по всем трем погранпереходам с Монголией - на автомобильных пунктах пропуска Кяхта, Монды, а также железнодорожном пункте пропуска Наушки. Также растет количество туристов из Монголии. Пункты пропуска Кяхта и Наушки на сегодня модернизированы, а в Мондах модернизация ожидается, отметил Цыденов. "Двусторонний пункт пропуска Монды, где граждане России и Монголии могут проходить, - есть соглашение, подписанное между Минтрансом России и Монголией, где предусматривается, что после реконструкции пункт пропуска станет многосторонним. Но реконструкция пока предусматривается до 30-го года, сейчас мы, соответственно, ждем, когда все будет реализовано", - рассказал глава Бурятии.

монголия

бурятия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, монголия, бурятия, алексей цыденов