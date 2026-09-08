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Путин и Моди на саммите БРИКС обсудят торгово-экономическое сотрудничество

Путин и Моди на саммите БРИКС обсудят торгово-экономическое сотрудничество - 08.09.2026, ПРАЙМ

Путин и Моди на саммите БРИКС обсудят торгово-экономическое сотрудничество

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече в пятницу обсудят двустороннюю повестку, включая торгово-экономическое... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T12:24+0300

2026-09-08T12:24+0300

2026-09-08T12:24+0300

россия

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нарендра моди

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече в пятницу обсудят двустороннюю повестку, включая торгово-экономическое сотрудничество, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Итак, сначала, как всегда, они затронут двустороннюю повестку. Торгово-экономическое сотрудничество - это очень широкий круг вопросов", - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС, организованном Sputnik.

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россия, мировая экономика, индия, дмитрий песков, владимир путин, нарендра моди, sputnik