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Путин и Моди на саммите БРИКС обсудят торгово-экономическое сотрудничество
Путин и Моди на саммите БРИКС обсудят торгово-экономическое сотрудничество - 08.09.2026, ПРАЙМ
Путин и Моди на саммите БРИКС обсудят торгово-экономическое сотрудничество
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече в пятницу обсудят двустороннюю повестку, включая торгово-экономическое... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T12:24+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече в пятницу обсудят двустороннюю повестку, включая торгово-экономическое сотрудничество, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Итак, сначала, как всегда, они затронут двустороннюю повестку. Торгово-экономическое сотрудничество - это очень широкий круг вопросов", - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС, организованном Sputnik.
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россия, мировая экономика, индия, дмитрий песков, владимир путин, нарендра моди, sputnik
РОССИЯ, Мировая экономика, ИНДИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Нарендра Моди, Sputnik
Путин и Моди на саммите БРИКС обсудят торгово-экономическое сотрудничество
Песков: Путин и Моди на саммите БРИКС обсудят торгово-экономическое сотрудничество