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Путин отметил хорошие темпы развития туризма в Тверской области

Путин отметил хорошие темпы развития туризма в Тверской области - 08.09.2026, ПРАЙМ

Путин отметил хорошие темпы развития туризма в Тверской области

Президент России Владимир Путин отметил хорошие темпы развития туризма в Тверской области в рамках встречи с врио губернатора региона Виталием Королевым. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T14:52+0300

2026-09-08T14:52+0300

2026-09-08T14:52+0300

бизнес

туризм

россия

тверская область

владимир путин

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил хорошие темпы развития туризма в Тверской области в рамках встречи с врио губернатора региона Виталием Королевым. Врио губернатора доложил российскому лидеру о развитии туризма в регионе и отметил, что Тверская область занимает второе место по доле туризма в валовом региональном продукте. "Хорошо развивается отрасль на самом деле", - заявил глава государства. Путин добавил, что нужно восстанавливать заброшенные усадьбы. "Тоже объект показа был бы", - уточнил президент. В свою очередь Королев заверил, что таким местам уделяется большое внимание, работа ведется.

тверская область

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бизнес, туризм, россия, тверская область, владимир путин