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Путин отметил хорошие темпы развития туризма в Тверской области - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Путин отметил хорошие темпы развития туризма в Тверской области
Путин отметил хорошие темпы развития туризма в Тверской области - 08.09.2026, ПРАЙМ
Путин отметил хорошие темпы развития туризма в Тверской области
Президент России Владимир Путин отметил хорошие темпы развития туризма в Тверской области в рамках встречи с врио губернатора региона Виталием Королевым. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T14:52+0300
2026-09-08T14:52+0300
бизнес
туризм
россия
тверская область
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873112620.jpg?1788868359
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил хорошие темпы развития туризма в Тверской области в рамках встречи с врио губернатора региона Виталием Королевым. Врио губернатора доложил российскому лидеру о развитии туризма в регионе и отметил, что Тверская область занимает второе место по доле туризма в валовом региональном продукте. "Хорошо развивается отрасль на самом деле", - заявил глава государства. Путин добавил, что нужно восстанавливать заброшенные усадьбы. "Тоже объект показа был бы", - уточнил президент. В свою очередь Королев заверил, что таким местам уделяется большое внимание, работа ведется.
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бизнес, туризм, россия, тверская область, владимир путин
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Тверская область, Владимир Путин
14:52 08.09.2026
 

Путин отметил хорошие темпы развития туризма в Тверской области

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил хорошие темпы развития туризма в Тверской области в рамках встречи с врио губернатора региона Виталием Королевым.
Врио губернатора доложил российскому лидеру о развитии туризма в регионе и отметил, что Тверская область занимает второе место по доле туризма в валовом региональном продукте.
"Хорошо развивается отрасль на самом деле", - заявил глава государства.
Путин добавил, что нужно восстанавливать заброшенные усадьбы.
"Тоже объект показа был бы", - уточнил президент.
В свою очередь Королев заверил, что таким местам уделяется большое внимание, работа ведется.
 
БизнесТуризмРОССИЯТверская областьВладимир Путин
 
 
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