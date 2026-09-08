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Путин поручил главе Тверской области обратить внимание на дороги

Путин поручил главе Тверской области обратить внимание на дороги - 08.09.2026, ПРАЙМ

Путин поручил главе Тверской области обратить внимание на дороги

Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Тверской области Виталию Королеву обратить внимание на региональные дороги. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T14:55+0300

2026-09-08T14:55+0300

2026-09-08T16:29+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Тверской области Виталию Королеву обратить внимание на региональные дороги. Президент во вторник встретился с Королевым в Кремле. Глава региона рассказал Путину о развитии Твери и области. "На дороги надо обратить внимание, на местные, региональные", - сказал Путин. Также Королев доложил президенту о работе по усилению электросетевого комплекса и попросил поддержать строительство новой подстанции-330 и определенных обвязывающих сетей. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с вице-премьером Александром Новаком и главой "Россетей" Андреем Рюминым - они его поддержали. "Я с ними поговорю тоже... Надо, чтобы зиму проходили, чтобы не обрывалось ничего", - подчеркнул Путин.

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россия, бизнес, тверь, владимир путин, александр новак, андрей рюмин, россети