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Путин поручил главе Тверской области обратить внимание на дороги - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Путин поручил главе Тверской области обратить внимание на дороги
Путин поручил главе Тверской области обратить внимание на дороги - 08.09.2026, ПРАЙМ
Путин поручил главе Тверской области обратить внимание на дороги
Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Тверской области Виталию Королеву обратить внимание на региональные дороги. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T14:55+0300
2026-09-08T16:29+0300
россия
бизнес
тверь
владимир путин
александр новак
андрей рюмин
россети
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Тверской области Виталию Королеву обратить внимание на региональные дороги. Президент во вторник встретился с Королевым в Кремле. Глава региона рассказал Путину о развитии Твери и области. "На дороги надо обратить внимание, на местные, региональные", - сказал Путин. Также Королев доложил президенту о работе по усилению электросетевого комплекса и попросил поддержать строительство новой подстанции-330 и определенных обвязывающих сетей. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с вице-премьером Александром Новаком и главой "Россетей" Андреем Рюминым - они его поддержали. "Я с ними поговорю тоже... Надо, чтобы зиму проходили, чтобы не обрывалось ничего", - подчеркнул Путин.
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россия, бизнес, тверь, владимир путин, александр новак, андрей рюмин, россети
РОССИЯ, Бизнес, ТВЕРЬ, Владимир Путин, Александр Новак, Андрей Рюмин, Россети
14:55 08.09.2026 (обновлено: 16:29 08.09.2026)
 

Путин поручил главе Тверской области обратить внимание на дороги

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Тверской области Виталию Королеву обратить внимание на региональные дороги.
Президент во вторник встретился с Королевым в Кремле. Глава региона рассказал Путину о развитии Твери и области.
"На дороги надо обратить внимание, на местные, региональные", - сказал Путин.
Также Королев доложил президенту о работе по усилению электросетевого комплекса и попросил поддержать строительство новой подстанции-330 и определенных обвязывающих сетей. По его словам, этот вопрос уже обсуждался с вице-премьером Александром Новаком и главой "Россетей" Андреем Рюминым - они его поддержали.
"Я с ними поговорю тоже... Надо, чтобы зиму проходили, чтобы не обрывалось ничего", - подчеркнул Путин.
 
РОССИЯБизнесТВЕРЬВладимир ПутинАлександр НовакАндрей РюминРоссети
 
 
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