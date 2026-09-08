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Путин и Трамп провели телефонный разговор
Путин и Трамп провели телефонный разговор - 08.09.2026, ПРАЙМ
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во вторник провели новый телефонный разговор, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T17:31+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во вторник провели новый телефонный разговор, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования - это понятно", - сказал он журналистам по итогам телефонного разговора Путина и Трампа. Беседа, которая носила конфиденциальный характер, продлилась час. Ушаков назвал диалог конструктивным и весьма откровенным."Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России", - уточнил помощник президента.Также Путин и Трамп в ходе разговора обменялись мнениями о поездке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву и Киев, сообщил Ушаков."Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс. И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена", - отметил он.По словам помощника президента, Путин в разговоре с Трампом подчеркнул, что у России и в мыслях нет враждебных планов в отношении стран Европы."С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов", - сказал Ушаков.Кроме того, Путин поддержал Трампа на выстраивание конструктивного партнерства России и США, сообщил помощник президента."Разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом", - добавил Ушаков.
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россия, мировая экономика, сша, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков
РОССИЯ, Мировая экономика, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Ушаков: разговор Путина и Трампа фокусировался на вопросах украинского урегулирования
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во вторник провели новый телефонный разговор, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования - это понятно", - сказал он журналистам по итогам телефонного разговора Путина
и Трампа
.
Беседа, которая носила конфиденциальный характер, продлилась час. Ушаков
назвал диалог конструктивным и весьма откровенным.
"Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США
и России", - уточнил помощник президента.
Также Путин и Трамп в ходе разговора обменялись мнениями о поездке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа
и зятя американского лидера Джареда Кушнера
в Москву
и Киев
, сообщил Ушаков.
"Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс. И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена", - отметил он.
По словам помощника президента, Путин в разговоре с Трампом подчеркнул, что у России и в мыслях нет враждебных планов в отношении стран Европы
.
"С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов", - сказал Ушаков.
Кроме того, Путин поддержал Трампа на выстраивание конструктивного партнерства России и США, сообщил помощник президента.
"Разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом", - добавил Ушаков.