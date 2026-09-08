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В Раде заявили о дефиците средств на выплаты жалования военным

В Раде заявили о дефиците средств на выплаты жалования военным - 08.09.2026, ПРАЙМ

В Раде заявили о дефиците средств на выплаты жалования военным

Украине не хватает почти триллиона гривен или 22,4 миллиарда долларов на выплаты зарплат военнослужащим, заявил депутат Верховной рады Богдан Кицак. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T17:06+0300

2026-09-08T17:06+0300

2026-09-08T17:10+0300

общество

мировая экономика

украина

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Украине не хватает почти триллиона гривен или 22,4 миллиарда долларов на выплаты зарплат военнослужащим, заявил депутат Верховной рады Богдан Кицак. "Есть дефицит почти в триллион гривен, который нужно закрыть, чтобы выплатить то, что сейчас прописано", - заявил Кицак в интервью украинскому порталу "Новости.Live". Как отметил депутат, средств недостает именно на уже согласованные зарплаты военных, об обещанном их повышении речи идти просто не может. "Денег на эту систему (повышенных выплат военнослужащим - ред.) либо не предусмотрели, либо не правильно рассчитали, так как это нужно было бы сделать. И фактически, по состоянию на сентябрь, эта система, к сожалению, не работает", - заявил Кицак. Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на этот год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).

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общество , мировая экономика, украина