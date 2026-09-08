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Расходы бюджета на нацпроекты на 1 сентября исполнены на 62,1%

Расходы бюджета на нацпроекты на 1 сентября исполнены на 62,1% - 08.09.2026, ПРАЙМ

Расходы бюджета на нацпроекты на 1 сентября исполнены на 62,1%

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 сентября 2026 года, по предварительным данным, исполнены на 4,05 триллиона рублей, или на... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T18:03+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов на 1 сентября 2026 года, по предварительным данным, исполнены на 4,05 триллиона рублей, или на 62,1% от плановых бюджетных назначений на 2026 год, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ. "По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 сентября 2026 года составило 4 047,4 млрд рублей или 62,1 % от плановых бюджетных назначений", - говорится в материалах на сайте. Лидерами по расходованию средств стали нацпроекты "Международная кооперация и экспорт" – 82,5%; "Эффективная и конкурентная экономика" – 70,9%; "Туризм и гостеприимство" – 68,4%; "Семья" – 67,6%; "Новые технологии сбережения здоровья" – 64,1%; "Молодежь и дети" – 62,5%. За ними следуют нацпроекты "Продолжительная и активная жизнь" – 62,4%; "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" – 62,4%; "Новые атомные и энергетические технологии" – 61,4%; "Беспилотные авиационные системы" – 61%; "Кадры" – 59,6%; "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" – 59,5%; "Экономика данных и цифровая трансформация государства" – 53,4%; "Инфраструктура для жизни" – 52,2% и "Новые материалы и химия" – 51,6%. Уровень исполнения ниже остальных имеют нацпроекты "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" – 49,3%; "Технологическое обеспечение биоэкономики" – 48,5%; "Экологическое благополучие" – 46,1%; "Средства производства и автоматизации" – 34,4% и "Эффективная транспортная система" – 32,2%. "В целом исполнение расходов на реализацию нацпроектов за 8 месяцев 2026 года соответствует утвержденному кассовому плану исполнения федерального бюджета и составляет 100% от кассового плана", - говорится в материалах.

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