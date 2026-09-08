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Реакторы единственной в Румынии АЭС перезапустят к концу сентября

Реакторы единственной в Румынии АЭС перезапустят к концу сентября - 08.09.2026, ПРАЙМ

Реакторы единственной в Румынии АЭС перезапустят к концу сентября

Реакторы единственной в Румынии АЭС "Чернаводэ" могут быть перезапущены лишь ближе к концу сентября, это будет зависеть от ситуации со стоком Дуная, который... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T22:05+0300

2026-09-08T22:05+0300

2026-09-08T22:13+0300

румыния

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КИШИНЕВ, 8 сен - ПРАЙМ. Реакторы единственной в Румынии АЭС "Чернаводэ" могут быть перезапущены лишь ближе к концу сентября, это будет зависеть от ситуации со стоком Дуная, который критически обмелел, заявил государственный секретарь министерства энергетики Румынии Кристиан Бушой. Реакторы АЭС "Чернаводэ" были отключены в Румынии из-за низкого уровня воды в Дунае. Правительство Румынии 31 июля объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи. "В данный момент мы не можем назвать четкую дату (перезапуска реакторов - ред.), поскольку прогнозы пока сдержанные… Мы по-прежнему воздерживаемся от прогнозов. После 15 сентября мы проведем новую оценку, но ожидаем, что все станет возможным только к концу сентября", - приводит слова Бушоя телеканал Digi24. По его словам, до 15 сентября Румыния продолжит импортировать электроэнергию в пиковые часы для покрытия дефицита в 1200-1300 МВт. Он подчеркнул, что национальная энергосистема работает в штатном режиме: запасов угля достаточно, а газовые электростанции располагают объемами топлива, близкими к технологическому максимуму. АЭС "Чернаводэ" - единственная атомная электростанция Румынии. Она расположена на берегу Дуная и использует речную воду для охлаждения реакторов, поэтому уровень воды напрямую влияет на безопасную эксплуатацию энергоблоков. Два реактора станции обеспечивают около 20% выработки электроэнергии в стране.

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