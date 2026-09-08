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РЭЦ открыл бизнес-миссию "Сделано в России" в Белграде

РЭЦ открыл бизнес-миссию "Сделано в России" в Белграде - 08.09.2026, ПРАЙМ

РЭЦ открыл бизнес-миссию "Сделано в России" в Белграде

Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) во вторник открыл в Белграде деловую миссию "Сделано в России" в сфере промышленных решений и технологий... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T18:13+0300

2026-09-08T18:13+0300

2026-09-08T18:13+0300

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БЕЛГРАД, 8 сен – ПРАЙМ. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) во вторник открыл в Белграде деловую миссию "Сделано в России" в сфере промышленных решений и технологий устойчивого развития, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие проходит 8-9 сентября, участвуют 17 российских компаний из разных регионов. На церемонии открытия в отеле Metropol Palace выступили торговый представитель РФ в Сербии Ирина Негребецкая, вице-президент Хозяйственной (Торгово-промышленной палаты) Сербии Зоран Вуйович и руководитель проекта по администрированию конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Светлана Фидарова. "Бизнес-миссия - всегда самый сложный с точки зрения организации формат, но и самый эффективный. Главная ценность таких мероприятий — прямой выход на целевую аудиторию, личный контакт с будущими партнерами и заказчиками, доступ к практическим наработкам в решении вопросов логистики, платежей, сертификации, к местной юридической экспертизе. Это своего рода check up, который дает бизнесу возможность оценить свои перспективы на рынке, увидеть возможности и риски, понять, над чем нужно поработать, чему уделить внимание и по какому алгоритму действовать", - заявил торгпред РФ российским журналистам. По данным организаторов, участники миссии проведут более 100 деловых встреч с потенциальными сербскими партнерами. В первый день состоялись выступления спикеров по вопросам работы в свободных зонах и юридических аспектов выхода на крупнейший рынок Юго-Восточной Европы. Российские экспортеры представляют решения в области промышленного оборудования, цифровых технологий, энергоэффективности, экологического мониторинга и технологий "умного города". Программа также включает встречу представителей компаний с администрацией сербского города Ягодина. Отмечается, что миссия под эгидой национального бренда "Сделано в России" направлена на укрепление торгово-экономических связей между ориентированными на экспорт бизнесами из РФ и компаниями из Сербии и на открытие новых возможностей сотрудничества в промышленности.

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россия, финансы, сербия, рэц