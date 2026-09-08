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В Кремле назвали сферы, в которых Россия и Индия будут сотрудничать

В Кремле назвали сферы, в которых Россия и Индия будут сотрудничать - 08.09.2026, ПРАЙМ

В Кремле назвали сферы, в которых Россия и Индия будут сотрудничать

Россия и Индия будут сотрудничать в сферах добычи редкоземельных элементов, ядерной энергетики, сельского хозяйства и фармацевтики, заявил пресс-секретарь... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T12:39+0300

2026-09-08T12:39+0300

2026-09-08T12:57+0300

россия

индия

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sputnik

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Россия и Индия будут сотрудничать в сферах добычи редкоземельных элементов, ядерной энергетики, сельского хозяйства и фармацевтики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Во-первых, обсуждается разведка новых месторождений редкоземельных элементов и некоторых критически важных материалов, как в Индии, так и в России, и мы ищем возможные форматы сотрудничества в этой сфере", - сказал Песков на организованном Sputnik брифинге в преддверии саммита БРИКС. Пресс-секретарь президента добавил, что российские компании заинтересованы в таком сотрудничестве, так как у них есть большой опыт, который может быть использован в Индии, о чем знают индийские партнеры. "Ведутся очень серьезные переговоры также по ядерной энергетике. Речь идет не только о нефти. Ядерная энергетика - это очень сложное, высокотехнологичное сотрудничество", - сказал Песков. Он добавил, что сельское хозяйство и фармацевтика также являются очень важной сферой в сотрудничестве двух стран. Песков отметил, что у Индии есть значительный опыт в этих областях, который используется российскими компаниями, и назвал это сотрудничество взаимовыгодным. "Поэтому мы не сомневаемся, что (двусторонний товарооборот - ред.) превысит 100 миллиардов долларов даже раньше (2030 года - ред.), потому что динамика очень быстрая", - сказал Песков.

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россия, индия, дмитрий песков, sputnik