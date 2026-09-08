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Операторы связи в России недоплатили 2,58 миллиарда рублей в резерв РУО

Операторы связи в России недоплатили 2,58 миллиарда рублей в резерв РУО - 08.09.2026, ПРАЙМ

Операторы связи в России недоплатили 2,58 миллиарда рублей в резерв РУО

Операторы связи в России в 2023-2025 годах недоплатили в резерв универсального обслуживания (РУО) 2,58 миллиарда рублей, что связано с некорректностью расчетов... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T00:18+0300

2026-09-08T00:18+0300

2026-09-08T00:18+0300

технологии

россия

счетная палата

минцифры

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Операторы связи в России в 2023-2025 годах недоплатили в резерв универсального обслуживания (РУО) 2,58 миллиарда рублей, что связано с некорректностью расчетов обязательных отчислений самими компаниями, следует из отчета Счетной палаты России. Счетная палата проверила, как Минцифры России исполняет полномочия администратора доходов федерального бюджета от отчислений операторов связи в резерв универсального обслуживания (РУО). Проверка выявила риски занижения размера указанных платежей. "Выборочная проверка выявила факты невключения операторами в базу расчета отчислений в РУО доходов от отдельных видов услуг связи. В результате в 2023-2025 годах в резерв универсального обслуживания недоплачено 2,58 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Аудитор Счетной палаты Данил Шилков отметил на коллегии, что отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания - наибольшая статья доходов федерального бюджета, администрируемых Минцифры России. Так, в 2023 году объем поступлений составил 14,6 миллиарда рублей - 50% всех доходов министерства, в 2024 году - 17,5 миллиарда рублей, что составляет 53%, в 2025 году – 28,6 миллиарда рублей (87%), в первом полугодии 2026 года – 17 миллиардов рублей (72%). Шилков добавил, что в 2025 году общее количество плательщиков составило 5,5 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом 93% объема всех платежей внесли 50 операторов связи - 1% от общего числа плательщиков. Кроме того, в ходе проверки Счетная палата обратила внимание, что операторы связи самостоятельно рассчитывают размер обязательных отчислений в РУО. Ставка отчислений установлена в размере 2% от доходов, полученных от оказания услуг связи в сети связи общего пользования. "Однако операторы по-разному учитывают эти доходы. Есть сложности и неоднозначности распределения полученной выручки по видам услуг. У большинства операторов связи отсутствуют какие-либо регламентирующие документы или методики, определяющие порядок расчета размеров отчислений", - сообщили в ведомстве. По результатам контрольного мероприятия Счетная палата направила правительству и Минцифры рекомендации по обеспечению корректности расчетов обязательных отчислений операторами связи.

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технологии, россия, счетная палата, минцифры