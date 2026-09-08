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Экономист рассказал, какие товары могут подешеветь в России до конца года - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Экономист рассказал, какие товары могут подешеветь в России до конца года
Экономист рассказал, какие товары могут подешеветь в России до конца года - 08.09.2026, ПРАЙМ
Экономист рассказал, какие товары могут подешеветь в России до конца года
Электроника и импортная одежда до конца года могут подешеветь в России на фоне более сильного рубля и роста предложения этих товаров, рассказал в интервью РИА... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T00:27+0300
2026-09-08T00:27+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Электроника и импортная одежда до конца года могут подешеветь в России на фоне более сильного рубля и роста предложения этих товаров, рассказал в интервью РИА Новости глава компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков. "При более сильном рубле может продолжиться удешевление электроники, где средний ценник уже ниже прошлогоднего уровня. Этот тренд также может поддержать рост предложения более бюджетных моделей. Аналогично в импортной одежде, поскольку частота покупок стала ниже, и присутствует давление собственных товарных марок", - ответил он на вопрос, стоимость каких товаров может снизиться до конца года. По словам Батюшенкова, сейчас расходы в этих категориях демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, в одежде и обуви число покупок снизилось на 6% в годовом выражении. А электроника показывает снижение среднего чека на 3%, но и снижение продаж на 5%. При этом экономист отметил, что траты россиян в целом ведут себя неоднородно. Например, в сфере услуг наблюдается рост числа покупок на 4%, а в торговле непродовольственными товарами - спад на 9%. В продуктах питания также есть символический рост числа покупок по сравнению с прошлым годом - на 1-2%. "В первом квартале 2026 года ситуация по большинству сегментов была более пессимистичной, однако во втором квартале ситуация стала выправляться в секторах электроники, техники, автотоваров и ряда категорий длительного пользования, таких как мебель, что позитивно сказалось на продажах в целом. В основном, такой спрос коснулся импортных товаров", - отметил Батюшенков.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
00:27 08.09.2026
 
Экономист рассказал, какие товары могут подешеветь в России до конца года

Экономист Батюшенков: электроника и импортная одежда могут подешеветь в России

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Электроника и импортная одежда до конца года могут подешеветь в России на фоне более сильного рубля и роста предложения этих товаров, рассказал в интервью РИА Новости глава компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков.
"При более сильном рубле может продолжиться удешевление электроники, где средний ценник уже ниже прошлогоднего уровня. Этот тренд также может поддержать рост предложения более бюджетных моделей. Аналогично в импортной одежде, поскольку частота покупок стала ниже, и присутствует давление собственных товарных марок", - ответил он на вопрос, стоимость каких товаров может снизиться до конца года.
По словам Батюшенкова, сейчас расходы в этих категориях демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, в одежде и обуви число покупок снизилось на 6% в годовом выражении. А электроника показывает снижение среднего чека на 3%, но и снижение продаж на 5%.
При этом экономист отметил, что траты россиян в целом ведут себя неоднородно. Например, в сфере услуг наблюдается рост числа покупок на 4%, а в торговле непродовольственными товарами - спад на 9%. В продуктах питания также есть символический рост числа покупок по сравнению с прошлым годом - на 1-2%.
"В первом квартале 2026 года ситуация по большинству сегментов была более пессимистичной, однако во втором квартале ситуация стала выправляться в секторах электроники, техники, автотоваров и ряда категорий длительного пользования, таких как мебель, что позитивно сказалось на продажах в целом. В основном, такой спрос коснулся импортных товаров", - отметил Батюшенков.
 
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