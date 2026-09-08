https://1prime.ru/20260908/rossija-873093445.html
В России разработали ГОСТы на детские ходунки и качели
В России разработали ГОСТы на детские ходунки и качели - 08.09.2026, ПРАЙМ
В России разработали ГОСТы на детские ходунки и качели
ГОСТы с требованиями к безопасности детских ходунков и качелей разработали в России, они вступят в силу с 1 января 2027 года, следует из документов... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T00:48+0300
2026-09-08T00:48+0300
2026-09-08T00:48+0300
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873093445.jpg?1788817700
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. ГОСТы с требованиями к безопасности детских ходунков и качелей разработали в России, они вступят в силу с 1 января 2027 года, следует из документов Росстандарта, с которыми ознакомились РИА Новости.
Стандарт в отношении детских ходунков устанавливает требования безопасности и методы испытания. Такие товары можно использовать, начиная с этапа развития, когда ребенок уже может самостоятельно сидеть, и заканчивая этапом, когда он может самостоятельно ходить.
В свою очередь ГОСТ на детские качели относится к изделиям, предназначенных для детей весом не более 9 килограммов или для детей, которые еще не могут самостоятельно сидеть.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество
В России разработали ГОСТы на детские ходунки и качели
В России разработали ГОСТы с требованиями к безопасности детских ходунков и качелей
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. ГОСТы с требованиями к безопасности детских ходунков и качелей разработали в России, они вступят в силу с 1 января 2027 года, следует из документов Росстандарта, с которыми ознакомились РИА Новости.
Стандарт в отношении детских ходунков устанавливает требования безопасности и методы испытания. Такие товары можно использовать, начиная с этапа развития, когда ребенок уже может самостоятельно сидеть, и заканчивая этапом, когда он может самостоятельно ходить.
В свою очередь ГОСТ на детские качели относится к изделиям, предназначенных для детей весом не более 9 килограммов или для детей, которые еще не могут самостоятельно сидеть.