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В России разработали ГОСТы на детские ходунки и качели - 08.09.2026, ПРАЙМ
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В России разработали ГОСТы на детские ходунки и качели
В России разработали ГОСТы на детские ходунки и качели - 08.09.2026, ПРАЙМ
В России разработали ГОСТы на детские ходунки и качели
ГОСТы с требованиями к безопасности детских ходунков и качелей разработали в России, они вступят в силу с 1 января 2027 года, следует из документов... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T00:48+0300
2026-09-08T00:48+0300
бизнес
общество
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. ГОСТы с требованиями к безопасности детских ходунков и качелей разработали в России, они вступят в силу с 1 января 2027 года, следует из документов Росстандарта, с которыми ознакомились РИА Новости. Стандарт в отношении детских ходунков устанавливает требования безопасности и методы испытания. Такие товары можно использовать, начиная с этапа развития, когда ребенок уже может самостоятельно сидеть, и заканчивая этапом, когда он может самостоятельно ходить. В свою очередь ГОСТ на детские качели относится к изделиям, предназначенных для детей весом не более 9 килограммов или для детей, которые еще не могут самостоятельно сидеть.
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192
40
192
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бизнес, общество
Бизнес, Общество
00:48 08.09.2026
 
В России разработали ГОСТы на детские ходунки и качели

В России разработали ГОСТы с требованиями к безопасности детских ходунков и качелей

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. ГОСТы с требованиями к безопасности детских ходунков и качелей разработали в России, они вступят в силу с 1 января 2027 года, следует из документов Росстандарта, с которыми ознакомились РИА Новости.
Стандарт в отношении детских ходунков устанавливает требования безопасности и методы испытания. Такие товары можно использовать, начиная с этапа развития, когда ребенок уже может самостоятельно сидеть, и заканчивая этапом, когда он может самостоятельно ходить.
В свою очередь ГОСТ на детские качели относится к изделиям, предназначенных для детей весом не более 9 килограммов или для детей, которые еще не могут самостоятельно сидеть.
 
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