https://1prime.ru/20260908/rossija-873095311.html

Названы самые продаваемые электромобили с пробегом летом в России

Названы самые продаваемые электромобили с пробегом летом в России - 08.09.2026, ПРАЙМ

Названы самые продаваемые электромобили с пробегом летом в России

Самыми продаваемыми электромобилями с пробегом этим летом в России стали Nissan Leaf, Zeekr 001, Evolute i-Pro, Tesla Model 3 и Tesla Model S, сообщили РИА... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T05:43+0300

2026-09-08T05:43+0300

2026-09-08T05:43+0300

бизнес

россия

honda

tesla

дром

toyota camry

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – ПРАЙМ. Самыми продаваемыми электромобилями с пробегом этим летом в России стали Nissan Leaf, Zeekr 001, Evolute i-Pro, Tesla Model 3 и Tesla Model S, сообщили РИА Новости в пресс-службе автомобильного портала "Дром". "Топ лидеров среди электромобилей: Nissan Leaf - прибавил 165% к продажам, Zeekr 001 – плюс 150%, Evolute i-Pro – плюс 636%, Tesla Model 3 – плюс 134% - и Tesla Model S – плюс 55%", - сообщил собеседник. По его словам, Evolute i-Pro — это электрический седан российского бренда Evolute, он впервые на площадке "Дрома" вошел в топ-3 продаж электромобилей. Он отметил, что летом продажи электромобилей показали рост в 2,5 раза. При этом их доля в общем объеме остается небольшой - всего 0,5% от продаж всех авто с пробегом за лето этого года. "Гибриды выбирали на 22% чаще, чем летом 2025 года. А продажи дизельных авто выросли на 17% за год. Среди гибридов лидирует Toyota Prius – плюс 10%, Toyota Aqua – плюс 23%, Honda Insight – плюс 18%, Honda Fit - плюс 13%, Honda Fit Shuttle – плюс 10%. Доля гибридов - 3%", - добавил собеседник. В пресс-службе также рассказали, что продажи электромобилей летом показали рост в 2,5 раза, а гибриды выбирали на 22% чаще, чем летом 2025 года. Продажи дизельных авто выросли на 17% за год.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, honda, tesla, дром, toyota camry