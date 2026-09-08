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Россия ведет переговоры с Китаем о создании парка развлечений

Россия ведет переговоры с Китаем о создании парка развлечений - 08.09.2026, ПРАЙМ

Россия ведет переговоры с Китаем о создании парка развлечений

Россия ведет переговоры с Китаем о создании в стране парка развлечений - среди возможных регионов для него рассматривается Московская область, сообщил РИА... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T07:25+0300

2026-09-08T07:25+0300

2026-09-08T09:52+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия ведет переговоры с Китаем о создании в стране парка развлечений - среди возможных регионов для него рассматривается Московская область, сообщил РИА Недвижимость директор Ассоциации парков России Денис Цуканов."На Форум парков стран БРИКС и Конгресс парков развлечений в Москву уже приезжали крупные китайские инвесторы и собственники ведущих производителей аттракционного оборудования. У них очень серьезный интерес к бизнесу в России. Поэтому прорабатываем различные варианты совместных проектов", – рассказал Цуканов.По его словам, в 2025 году Ассоциация парков России подписала соглашение о сотрудничестве с Китайской ассоциацией парков развлечений и производителей аттракционов, после чего представители обоих организаций начали осуществлять перекрестные выезды в Пекин и Москву, в том числе в рамках специальных бизнес-миссий.Цуканов отметил, что в Московской области сейчас нет крупных парков развлечений нет, поэтому этот регион рассматривается потенциальными инвесторами как один из основных для реализации нового проекта. При этом в целом идей несколько.В частности, "Агентство стратегического развития национальных тематических парков" предлагает парк развлечений, посвященный славянским сказкам. "Под проект разработана финансовая модель с синдицированным пулом инвесторов. Сейчас идет процесс проработки возможных партнеров. Планируется закупать аттракционы ведущих российских производителей, а также мировых лидеров, которые стремятся развивать сотрудничество с Россией", – добавил Цуканов.Ранее газета "Московская перспектива" написала, что в ходе Восточного экономического форума стало известно, что в России на горизонте пяти лет может появиться российско-китайский Диснейленд.При этом Цуканов подчеркнул, что китайские компании могут быть полезны "прежде всего как партнеры по технологиям, аттракционам, инженерным решениям, производству оборудования и отдельным инвестиционным направлениям"."Сам культурный и смысловой контент такого парка должен оставаться российским. Поэтому речь идет не о создании в России "китайского парка", а о привлечении китайских инноваций и компетенций для реализации российского по содержанию проекта", - обратил внимание он.Глава Ассоциации парк России также уточнил, что пока конкретный объем возможных инвестиций со стороны китайских партнеров не зафиксирован, а ближайшие анонсы планируется сделать в апреле 2027 года на крупнейшем в России и Европе парковом форуме и выставке ParkSeason Expo.

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