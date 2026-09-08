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В России снизилась стоимость приготовления шарлотки

В России снизилась стоимость приготовления шарлотки - 08.09.2026, ПРАЙМ

В России снизилась стоимость приготовления шарлотки

Приготовить шарлотку дома в сентябре 2026 года обойдется россиянам в среднем в 124 рубля - на 9% дешевле, чем годом ранее, подсчитали для РИА новости аналитики... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T08:16+0300

2026-09-08T08:16+0300

2026-09-08T08:16+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Приготовить шарлотку дома в сентябре 2026 года обойдется россиянам в среднем в 124 рубля - на 9% дешевле, чем годом ранее, подсчитали для РИА новости аналитики программы лояльности "Х5 Клуб". По классическому рецепту для шарлотки потребуется по 250 грамм муки и сахара, 4 яйца, килограмм яблок и 2,5 грамма соды. "Стоимость ингредиентов для одного пирога (8 порций) в этом году составляет 124 рубля. Годом ранее стоимость десерта при самостоятельном приготовлении была равна 137 рублям", - говорится в сообщении. При этом порция шарлотки при самостоятельном приготовлении на одного человека в этом году выйдет в 16 рублей, а в готовом варианте будет стоить в среднем от 56 рублей, отметили в компании. Для расчетов использованы средние цены продуктов в торговой сети "Пятерочка". Аналитики объяснили, что снижение стоимости в первую очередь связано с удачным урожаем яблок в этом сезоне. По данным X5, средняя стоимость за килограмм составляет 80 рублей, что на 13% меньше прошлогоднего уровня.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, x5 retail group