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В России снизилась стоимость приготовления шарлотки - 08.09.2026, ПРАЙМ
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В России снизилась стоимость приготовления шарлотки
В России снизилась стоимость приготовления шарлотки - 08.09.2026, ПРАЙМ
В России снизилась стоимость приготовления шарлотки
Приготовить шарлотку дома в сентябре 2026 года обойдется россиянам в среднем в 124 рубля - на 9% дешевле, чем годом ранее, подсчитали для РИА новости аналитики... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T08:16+0300
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бизнес
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Приготовить шарлотку дома в сентябре 2026 года обойдется россиянам в среднем в 124 рубля - на 9% дешевле, чем годом ранее, подсчитали для РИА новости аналитики программы лояльности "Х5 Клуб". По классическому рецепту для шарлотки потребуется по 250 грамм муки и сахара, 4 яйца, килограмм яблок и 2,5 грамма соды. "Стоимость ингредиентов для одного пирога (8 порций) в этом году составляет 124 рубля. Годом ранее стоимость десерта при самостоятельном приготовлении была равна 137 рублям", - говорится в сообщении. При этом порция шарлотки при самостоятельном приготовлении на одного человека в этом году выйдет в 16 рублей, а в готовом варианте будет стоить в среднем от 56 рублей, отметили в компании. Для расчетов использованы средние цены продуктов в торговой сети "Пятерочка". Аналитики объяснили, что снижение стоимости в первую очередь связано с удачным урожаем яблок в этом сезоне. По данным X5, средняя стоимость за килограмм составляет 80 рублей, что на 13% меньше прошлогоднего уровня.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
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40
бизнес, x5 retail group
Бизнес, X5 Retail Group
08:16 08.09.2026
 
В России снизилась стоимость приготовления шарлотки

"Х5 Клуб": приготовить шарлотку дома в 2026 году обойдется россиянам в 124 рубля

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Приготовить шарлотку дома в сентябре 2026 года обойдется россиянам в среднем в 124 рубля - на 9% дешевле, чем годом ранее, подсчитали для РИА новости аналитики программы лояльности "Х5 Клуб".
По классическому рецепту для шарлотки потребуется по 250 грамм муки и сахара, 4 яйца, килограмм яблок и 2,5 грамма соды.
"Стоимость ингредиентов для одного пирога (8 порций) в этом году составляет 124 рубля. Годом ранее стоимость десерта при самостоятельном приготовлении была равна 137 рублям", - говорится в сообщении.
При этом порция шарлотки при самостоятельном приготовлении на одного человека в этом году выйдет в 16 рублей, а в готовом варианте будет стоить в среднем от 56 рублей, отметили в компании. Для расчетов использованы средние цены продуктов в торговой сети "Пятерочка".
Аналитики объяснили, что снижение стоимости в первую очередь связано с удачным урожаем яблок в этом сезоне. По данным X5, средняя стоимость за килограмм составляет 80 рублей, что на 13% меньше прошлогоднего уровня.
 
БизнесX5 Retail Group
 
 
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