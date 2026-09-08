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Россия и Китай перейдут к опытной эксплуатации безбумажной технологии ж/д

Россия и Китай перейдут к опытной эксплуатации безбумажной технологии ж/д - 08.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Китай перейдут к опытной эксплуатации безбумажной технологии ж/д

Россия и Китай в ближайшее время перейдут к опытной эксплуатации безбумажной технологии оформления грузовых железнодорожных перевозок, сообщил Минтранс РФ. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T10:32+0300

2026-09-08T10:32+0300

2026-09-08T10:32+0300

бизнес

россия

китай

хабаровск

монголия

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай в ближайшее время перейдут к опытной эксплуатации безбумажной технологии оформления грузовых железнодорожных перевозок, сообщил Минтранс РФ. В Хабаровске на площадке II Российско-китайского форума состоялось 30-е пленарное заседание Российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая. Российскую делегацию возглавил статс-секретарь – замминистра транспорта Дмитрий Зверев, китайскую – замминистра транспорта Ли Ян. "Отмечены значимые результаты в области железнодорожного транспорта… Продолжается внедрение безбумажной технологии оформления перевозок, которая в ближайшее время перейдет от тестового режима к опытной эксплуатации", - говорится в сообщении Минтранса. Объем перевозок грузов между Россией и Китаем в 2025 году вырос на 6,3% и составил 186,8 миллиона тонн, с учетом перевозок через Монголию и Казахстан. "Важным событием стало подписание 20 мая 2026 года в Пекине Соглашения о совместном строительстве второго главного пути колеи 1435 миллиметров на трансграничном участке Забайкальск – Маньчжурия. Реализация проекта позволит к 2030 году дополнительно пропускать 11 миллионов тонн грузов", - пишет Минтранс. Министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью РИА Новости в марте 2026 года говорил, что строительство этого нового железнодорожного пути между двумя странами через Забайкальск позволит увеличить грузопоток на этом участке вдвое. Общая пропускная способность достигнет 39 миллионов тонн в год: это почти 49 пар поездов в сутки, приводил данные министр.

китай

хабаровск

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бизнес, россия, китай, хабаровск, монголия