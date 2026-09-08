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"Единая Россия" предложила вывести из-под учета содержание домашней птицы
"Единая Россия" предложила вывести из-под учета содержание домашней птицы - 08.09.2026, ПРАЙМ
"Единая Россия" предложила вывести из-под учета содержание домашней птицы
"Единая Россия" предлагает вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы, если оно не связано с предпринимательской деятельностью, заявил РИА... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T10:41+0300
2026-09-08T10:41+0300
2026-09-08T10:41+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" предлагает вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы, если оно не связано с предпринимательской деятельностью, заявил РИА Новости член генерального совета "Единой России", замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко.
С 1 сентября в России вступили в силу требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. На этом фоне в соцсетях распространились утверждения, что для постановки на учет кур якобы следует везти в МФЦ. Россельхознадзор это опроверг и разъяснил, что на самом деле регистрацию птиц осуществляет государственная ветеринарная служба региона по месту их содержания.
Как отметил Ревенко, в партию поступают обращения, связанные с обязательным учетом домашней птицы в личных подсобных хозяйствах. По его словам, вопросы граждан показывают, что регулирование личных хозяйств нуждается в доработке.
"Единая Россия" предлагает вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы для собственных нужд, если оно не связано с предпринимательской деятельностью. Для фермеров и ЛПХ, которые производят и реализуют продукцию, ветеринарный контроль, напротив, должен сохраняться: там, где есть товарный оборот, это оправдано и необходимо", - сказал Ревенко.
Он подчеркнул, что регулирование должно быть соразмерным. Нововведения должны защищать здоровье людей и животных, не создавая лишних барьеров для граждан, которые ведут хозяйство исключительно для себя.
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бизнес, россия, единая россия, госдума, россельхознадзор
Бизнес, РОССИЯ, Единая Россия, Госдума, Россельхознадзор
"Единая Россия" предложила вывести из-под учета содержание домашней птицы
"Единая Россия" предложила вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" предлагает вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы, если оно не связано с предпринимательской деятельностью, заявил РИА Новости член генерального совета "Единой России", замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко.
С 1 сентября в России вступили в силу требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. На этом фоне в соцсетях распространились утверждения, что для постановки на учет кур якобы следует везти в МФЦ. Россельхознадзор это опроверг и разъяснил, что на самом деле регистрацию птиц осуществляет государственная ветеринарная служба региона по месту их содержания.
Как отметил Ревенко, в партию поступают обращения, связанные с обязательным учетом домашней птицы в личных подсобных хозяйствах. По его словам, вопросы граждан показывают, что регулирование личных хозяйств нуждается в доработке.
"Единая Россия" предлагает вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы для собственных нужд, если оно не связано с предпринимательской деятельностью. Для фермеров и ЛПХ, которые производят и реализуют продукцию, ветеринарный контроль, напротив, должен сохраняться: там, где есть товарный оборот, это оправдано и необходимо", - сказал Ревенко.
Он подчеркнул, что регулирование должно быть соразмерным. Нововведения должны защищать здоровье людей и животных, не создавая лишних барьеров для граждан, которые ведут хозяйство исключительно для себя.