Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Единая Россия" предложила вывести из-под учета содержание домашней птицы - 08.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260908/rossija-873102055.html
"Единая Россия" предложила вывести из-под учета содержание домашней птицы
"Единая Россия" предложила вывести из-под учета содержание домашней птицы - 08.09.2026, ПРАЙМ
"Единая Россия" предложила вывести из-под учета содержание домашней птицы
"Единая Россия" предлагает вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы, если оно не связано с предпринимательской деятельностью, заявил РИА... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T10:41+0300
2026-09-08T10:41+0300
бизнес
россия
единая россия
госдума
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873102055.jpg?1788853297
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" предлагает вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы, если оно не связано с предпринимательской деятельностью, заявил РИА Новости член генерального совета "Единой России", замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко. С 1 сентября в России вступили в силу требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. На этом фоне в соцсетях распространились утверждения, что для постановки на учет кур якобы следует везти в МФЦ. Россельхознадзор это опроверг и разъяснил, что на самом деле регистрацию птиц осуществляет государственная ветеринарная служба региона по месту их содержания. Как отметил Ревенко, в партию поступают обращения, связанные с обязательным учетом домашней птицы в личных подсобных хозяйствах. По его словам, вопросы граждан показывают, что регулирование личных хозяйств нуждается в доработке. "Единая Россия" предлагает вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы для собственных нужд, если оно не связано с предпринимательской деятельностью. Для фермеров и ЛПХ, которые производят и реализуют продукцию, ветеринарный контроль, напротив, должен сохраняться: там, где есть товарный оборот, это оправдано и необходимо", - сказал Ревенко. Он подчеркнул, что регулирование должно быть соразмерным. Нововведения должны защищать здоровье людей и животных, не создавая лишних барьеров для граждан, которые ведут хозяйство исключительно для себя.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, единая россия, госдума, россельхознадзор
Бизнес, РОССИЯ, Единая Россия, Госдума, Россельхознадзор
10:41 08.09.2026
 
"Единая Россия" предложила вывести из-под учета содержание домашней птицы

"Единая Россия" предложила вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" предлагает вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы, если оно не связано с предпринимательской деятельностью, заявил РИА Новости член генерального совета "Единой России", замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко.
С 1 сентября в России вступили в силу требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. На этом фоне в соцсетях распространились утверждения, что для постановки на учет кур якобы следует везти в МФЦ. Россельхознадзор это опроверг и разъяснил, что на самом деле регистрацию птиц осуществляет государственная ветеринарная служба региона по месту их содержания.
Как отметил Ревенко, в партию поступают обращения, связанные с обязательным учетом домашней птицы в личных подсобных хозяйствах. По его словам, вопросы граждан показывают, что регулирование личных хозяйств нуждается в доработке.
"Единая Россия" предлагает вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы для собственных нужд, если оно не связано с предпринимательской деятельностью. Для фермеров и ЛПХ, которые производят и реализуют продукцию, ветеринарный контроль, напротив, должен сохраняться: там, где есть товарный оборот, это оправдано и необходимо", - сказал Ревенко.
Он подчеркнул, что регулирование должно быть соразмерным. Нововведения должны защищать здоровье людей и животных, не создавая лишних барьеров для граждан, которые ведут хозяйство исключительно для себя.
 
БизнесРОССИЯЕдиная РоссияГосдумаРоссельхознадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала