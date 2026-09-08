https://1prime.ru/20260908/rossija-873102055.html

"Единая Россия" предложила вывести из-под учета содержание домашней птицы

"Единая Россия" предложила вывести из-под учета содержание домашней птицы - 08.09.2026, ПРАЙМ

"Единая Россия" предложила вывести из-под учета содержание домашней птицы

"Единая Россия" предлагает вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы, если оно не связано с предпринимательской деятельностью, заявил РИА... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T10:41+0300

2026-09-08T10:41+0300

2026-09-08T10:41+0300

бизнес

россия

единая россия

госдума

россельхознадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873102055.jpg?1788853297

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. "Единая Россия" предлагает вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы, если оно не связано с предпринимательской деятельностью, заявил РИА Новости член генерального совета "Единой России", замруководителя фракции в Госдуме Евгений Ревенко. С 1 сентября в России вступили в силу требования по обязательной маркировке кур и другой домашней птицы. На этом фоне в соцсетях распространились утверждения, что для постановки на учет кур якобы следует везти в МФЦ. Россельхознадзор это опроверг и разъяснил, что на самом деле регистрацию птиц осуществляет государственная ветеринарная служба региона по месту их содержания. Как отметил Ревенко, в партию поступают обращения, связанные с обязательным учетом домашней птицы в личных подсобных хозяйствах. По его словам, вопросы граждан показывают, что регулирование личных хозяйств нуждается в доработке. "Единая Россия" предлагает вывести из-под обязательного учета содержание домашней птицы для собственных нужд, если оно не связано с предпринимательской деятельностью. Для фермеров и ЛПХ, которые производят и реализуют продукцию, ветеринарный контроль, напротив, должен сохраняться: там, где есть товарный оборот, это оправдано и необходимо", - сказал Ревенко. Он подчеркнул, что регулирование должно быть соразмерным. Нововведения должны защищать здоровье людей и животных, не создавая лишних барьеров для граждан, которые ведут хозяйство исключительно для себя.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, единая россия, госдума, россельхознадзор