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Россия готова сотрудничать с Индией по истребителям Су-57

Россия готова сотрудничать с Индией по истребителям Су-57 - 08.09.2026, ПРАЙМ

Россия готова сотрудничать с Индией по истребителям Су-57

Россия готова сотрудничать с Индией по истребителям Су-57, но контакты должны идти в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T13:15+0300

2026-09-08T13:15+0300

2026-09-08T13:15+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Россия готова сотрудничать с Индией по истребителям Су-57, но контакты должны идти в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вопрос о поставках этих технологий в Индию стоит на повестке дня. Мы должны быть готовы делиться технологиями с нашими индийскими партнерами. Учитывая характер особо привилегированного стратегического партнерства с Индией, мы обсуждаем имеющиеся возможности. Военное сотрудничество по своей природе не является публичным, его нельзя обсуждать публично. Оно должно осуществляться в тишине ради его эффективности", - сказал Песков на брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС, организованном Sputnik. Пресс-секретарь добавил, что Су-57 являются одними из самых современных и лучших истребителей в мире. По словам Пескова, индийская сторона в частности заинтересована в получении технологий производства данных истребителей, этот вопрос обсуждается.

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россия, индия, дмитрий песков, sputnik