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Оценка локализации на ряд грузовых вагонов начнет действовать с 2027 года
Оценка локализации на ряд грузовых вагонов начнет действовать с 2027 года - 08.09.2026, ПРАЙМ
Оценка локализации на ряд грузовых вагонов начнет действовать с 2027 года
Правительство России расширило действие балльной системы оценки локализации на полувагоны, вагоны-хопперы, цистерны и думпкары с 1 января 2027 года, говорится в | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T17:06+0300
2026-09-08T17:06+0300
2026-09-08T17:14+0300
бизнес
россия
минпромторг
уралвагонзавод
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Правительство России расширило действие балльной системы оценки локализации на полувагоны, вагоны-хопперы, цистерны и думпкары с 1 января 2027 года, говорится в соответствующем постановлении. Продукция железнодорожного машиностроения, указанная в документе, может быть отнесена к российскому производству только при достижении определенного количества баллов. При этом минимальный порог постепенно будет повышаться. Ранее в пояснительной записке Минпромторга к проекту постановления отмечалось, что основными производителями продукции являются "Уралвагонзавод", "Уралкриомаш", "НПК ОВК", "УК РМ Рейл", "Алтайвагон", "Барнаульский вагоноремонтный завод", "Концерн "Тракторные заводы", "Каваз" и "Трансмаш". Балльная система оценки уровня локализации в промышленной продукции действует в России с 2015 года. Достижение установленного количества баллов открывает производителям доступ к инструментам господдержки, а также дает преференции при проведении госзакупок.
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бизнес, россия, минпромторг, уралвагонзавод
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг, Уралвагонзавод
Оценка локализации на ряд грузовых вагонов начнет действовать с 2027 года
Правительство расширило балльную систему оценки локализации на ряд грузовых вагонов
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Правительство России расширило действие балльной системы оценки локализации на полувагоны, вагоны-хопперы, цистерны и думпкары с 1 января 2027 года, говорится в соответствующем постановлении.
Продукция железнодорожного машиностроения, указанная в документе, может быть отнесена к российскому производству только при достижении определенного количества баллов. При этом минимальный порог постепенно будет повышаться.
Ранее в пояснительной записке Минпромторга к проекту постановления отмечалось, что основными производителями продукции являются "Уралвагонзавод", "Уралкриомаш", "НПК ОВК", "УК РМ Рейл", "Алтайвагон", "Барнаульский вагоноремонтный завод", "Концерн "Тракторные заводы", "Каваз" и "Трансмаш".
Балльная система оценки уровня локализации в промышленной продукции действует в России с 2015 года. Достижение установленного количества баллов открывает производителям доступ к инструментам господдержки, а также дает преференции при проведении госзакупок.