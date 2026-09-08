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Оценка локализации на ряд грузовых вагонов начнет действовать с 2027 года

Оценка локализации на ряд грузовых вагонов начнет действовать с 2027 года - 08.09.2026, ПРАЙМ

Оценка локализации на ряд грузовых вагонов начнет действовать с 2027 года

Правительство России расширило действие балльной системы оценки локализации на полувагоны, вагоны-хопперы, цистерны и думпкары с 1 января 2027 года, говорится в | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T17:06+0300

2026-09-08T17:06+0300

2026-09-08T17:14+0300

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минпромторг

уралвагонзавод

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Правительство России расширило действие балльной системы оценки локализации на полувагоны, вагоны-хопперы, цистерны и думпкары с 1 января 2027 года, говорится в соответствующем постановлении. Продукция железнодорожного машиностроения, указанная в документе, может быть отнесена к российскому производству только при достижении определенного количества баллов. При этом минимальный порог постепенно будет повышаться. Ранее в пояснительной записке Минпромторга к проекту постановления отмечалось, что основными производителями продукции являются "Уралвагонзавод", "Уралкриомаш", "НПК ОВК", "УК РМ Рейл", "Алтайвагон", "Барнаульский вагоноремонтный завод", "Концерн "Тракторные заводы", "Каваз" и "Трансмаш". Балльная система оценки уровня локализации в промышленной продукции действует в России с 2015 года. Достижение установленного количества баллов открывает производителям доступ к инструментам господдержки, а также дает преференции при проведении госзакупок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, минпромторг, уралвагонзавод