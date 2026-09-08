https://1prime.ru/20260908/rossija-873122486.html

Россия достигла основных показателей технологического суверенитета

Россия достигла основных показателей технологического суверенитета - 08.09.2026, ПРАЙМ

Россия достигла основных показателей технологического суверенитета

Россия достигла основных показателей технологического суверенитета и лидерства в прошлом году, прокомментировал итоги стратсессии по технологической политике... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T18:25+0300

2026-09-08T18:25+0300

2026-09-08T18:25+0300

россия

антон алиханов

минпромторг

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия достигла основных показателей технологического суверенитета и лидерства в прошлом году, прокомментировал итоги стратсессии по технологической политике глава Минпромторга Антон Алиханов. "В 2025 году основных показателей, которые у нас были установлены в части техсуверенитета, техлидерства, мы смогли достичь", - заявил министр. Он отметил, что большая работа была проведена в области авиационной техники: полный цикл локализации производства критически важных узлов и агрегатов завершен.

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россия, антон алиханов, минпромторг