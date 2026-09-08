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Россия достигла основных показателей технологического суверенитета
Россия достигла основных показателей технологического суверенитета - 08.09.2026, ПРАЙМ
Россия достигла основных показателей технологического суверенитета
Россия достигла основных показателей технологического суверенитета и лидерства в прошлом году, прокомментировал итоги стратсессии по технологической политике... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T18:25+0300
2026-09-08T18:25+0300
2026-09-08T18:25+0300
россия
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия достигла основных показателей технологического суверенитета и лидерства в прошлом году, прокомментировал итоги стратсессии по технологической политике глава Минпромторга Антон Алиханов.
"В 2025 году основных показателей, которые у нас были установлены в части техсуверенитета, техлидерства, мы смогли достичь", - заявил министр.
Он отметил, что большая работа была проведена в области авиационной техники: полный цикл локализации производства критически важных узлов и агрегатов завершен.
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россия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
Россия достигла основных показателей технологического суверенитета
Алиханов: Россия достигла основных показателей технологического суверенитета и лидерства
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Россия достигла основных показателей технологического суверенитета и лидерства в прошлом году, прокомментировал итоги стратсессии по технологической политике глава Минпромторга Антон Алиханов.
"В 2025 году основных показателей, которые у нас были установлены в части техсуверенитета, техлидерства, мы смогли достичь", - заявил министр.
Он отметил, что большая работа была проведена в области авиационной техники: полный цикл локализации производства критически важных узлов и агрегатов завершен.