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Россияне стали чаще бронировать отели и апартаменты за границей - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще бронировать отели и апартаменты за границей
Россияне стали чаще бронировать отели и апартаменты за границей - 08.09.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще бронировать отели и апартаменты за границей
Спрос среди россиян на бронирование отелей и апартаментов за границей в сентябре-октябре вырос на 7% по сравнению с прошлым годом, при этом заметно увеличился... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T08:16+0300
2026-09-08T08:16+0300
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туризм
россия
азербайджан
армения
узбекистан
снг
аэрофлот
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Спрос среди россиян на бронирование отелей и апартаментов за границей в сентябре-октябре вырос на 7% по сравнению с прошлым годом, при этом заметно увеличился интерес к поездкам в страны СНГ, в частности Армению, Узбекистан и Азербайджан, говорится в совместном исследовании сервиса "Островок" и авиакомпании "Аэрофлот". "Интерес россиян к зарубежным поездкам на сентябрь–октябрь растет: спрос на бронирование отелей и апартаментов за границей увеличился на 7% относительно прошлого года, а на международные перелеты - на 33% (с учетом рейсов дочерней авиакомпании "Россия")", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. В "Островке" отметили, что доля выездных путешествий в общем объеме бронирований на платформе выросла с 28% до 35% в годовом выражении и сейчас на зарубежные направления приходится каждое третье бронирование. По данным сервиса, динамичнее всего растет спрос на страны СНГ и ближнего зарубежья. Так, в Армении число бронирований отелей на бархатный сезон увеличилось на 47%, в Узбекистане - на 32%, в Грузии и Абхазии - на 28%. "Еще заметнее вырос интерес к Азербайджану: число бронирований отелей в стране увеличилось более чем в два раза, а количество перелетов по маршруту Москва-Баку - на 149%. Дополнительный интерес к Азербайджану в сентябре поддерживают проведение этапа "Формулы-1" и концерты мировых звезд", - обратили внимание в "Островке". В топ-3 наиболее популярных международных маршрутов "Аэрофлота" в сентябре-октябре входят Москва-Стамбул, Москва-Анталья и Москва-Ереван. В целом, по данным "Островка", в топ-10 самых популярных зарубежных направлений на сентябрь-октябрь входят Белоруссия, Турция, Абхазия, Узбекистан, Грузия, Италия, Армения, Азербайджан, Таиланд. А средняя стоимость забронированной ночи в зарубежных отелях и апартаментах в сентябре-октябре 2026 года составляет 8,4 тысячи рублей, что на 2% меньше, чем годом ранее.
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бизнес, туризм, россия, азербайджан, армения, узбекистан, снг, аэрофлот
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08:16 08.09.2026
 
Россияне стали чаще бронировать отели и апартаменты за границей

"Островок": спрос на бронирование отелей и апартаментов за границей вырос на 7%

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Спрос среди россиян на бронирование отелей и апартаментов за границей в сентябре-октябре вырос на 7% по сравнению с прошлым годом, при этом заметно увеличился интерес к поездкам в страны СНГ, в частности Армению, Узбекистан и Азербайджан, говорится в совместном исследовании сервиса "Островок" и авиакомпании "Аэрофлот".
"Интерес россиян к зарубежным поездкам на сентябрь–октябрь растет: спрос на бронирование отелей и апартаментов за границей увеличился на 7% относительно прошлого года, а на международные перелеты - на 33% (с учетом рейсов дочерней авиакомпании "Россия")", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В "Островке" отметили, что доля выездных путешествий в общем объеме бронирований на платформе выросла с 28% до 35% в годовом выражении и сейчас на зарубежные направления приходится каждое третье бронирование.
По данным сервиса, динамичнее всего растет спрос на страны СНГ и ближнего зарубежья. Так, в Армении число бронирований отелей на бархатный сезон увеличилось на 47%, в Узбекистане - на 32%, в Грузии и Абхазии - на 28%.
"Еще заметнее вырос интерес к Азербайджану: число бронирований отелей в стране увеличилось более чем в два раза, а количество перелетов по маршруту Москва-Баку - на 149%. Дополнительный интерес к Азербайджану в сентябре поддерживают проведение этапа "Формулы-1" и концерты мировых звезд", - обратили внимание в "Островке".
В топ-3 наиболее популярных международных маршрутов "Аэрофлота" в сентябре-октябре входят Москва-Стамбул, Москва-Анталья и Москва-Ереван.
В целом, по данным "Островка", в топ-10 самых популярных зарубежных направлений на сентябрь-октябрь входят Белоруссия, Турция, Абхазия, Узбекистан, Грузия, Италия, Армения, Азербайджан, Таиланд. А средняя стоимость забронированной ночи в зарубежных отелях и апартаментах в сентябре-октябре 2026 года составляет 8,4 тысячи рублей, что на 2% меньше, чем годом ранее.
 
БизнесТуризмРОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНАРМЕНИЯУЗБЕКИСТАНСНГАэрофлот
 
 
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