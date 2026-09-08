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Россия намерена расширить присутствие на индийском рынке
Россия намерена расширить присутствие на индийском рынке - 08.09.2026, ПРАЙМ
Россия намерена расширить присутствие на индийском рынке
Россия намерена расширить присутствие на индийском рынке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T12:25+0300
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2026-09-08T12:25+0300
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Россия намерена расширить присутствие на индийском рынке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Индийские компании заинтересованы в российском рынке. Они заинтересованы в расширении своих инвестиций в российскую экономику в рамках различных проектов в различных областях. Мы ценим это и приветствуем. Наша страна также полна решимости расширить свое присутствие на индийском рынке", - сказал Песков на организованном Sputnik брифинге в преддверии саммита БРИКС.
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россия, дмитрий песков, sputnik
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Sputnik
Россия намерена расширить присутствие на индийском рынке
Песков заявил, что Россия намерена расширить присутствие на индийском рынке