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Россия хочет возвращения стран к договоренностям по Ормузскому проливу - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Россия хочет возвращения стран к договоренностям по Ормузскому проливу
Россия хочет возвращения стран к договоренностям по Ормузскому проливу - 08.09.2026, ПРАЙМ
Россия хочет возвращения стран к договоренностям по Ормузскому проливу
Ситуация в Ормузском проливе все еще напряженная, Москва хотела бы, чтобы стороны вернулись к договоренностям, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T12:37+0300
2026-09-08T12:37+0300
россия
мировая экономика
ормузский пролив
москва
иран
дмитрий песков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Ситуация в Ормузском проливе все еще напряженная, Москва хотела бы, чтобы стороны вернулись к договоренностям, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "К сожалению, ситуация и обстановка в Ормузском проливе по-прежнему очень напряженные и приносит все новые потрясения каждый день. Это явно не идет на пользу мировой экономике", - заявил он на организованном Sputnik брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС. "Мы бы предпочли, чтобы вовлеченные страны вернулись к меморандуму о взаимопонимании, подписанному между Ираном и США, или обратились к чему-то другому, что могло бы принести мир в этот регион", - добавил Песков.
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россия, мировая экономика, ормузский пролив, москва, иран, дмитрий песков, sputnik
РОССИЯ, Мировая экономика, Ормузский пролив, МОСКВА, ИРАН, Дмитрий Песков, Sputnik
12:37 08.09.2026
 
Россия хочет возвращения стран к договоренностям по Ормузскому проливу

Песков: Россия хочет возвращения стран к договоренностям по Ормузскому проливу

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Ситуация в Ормузском проливе все еще напряженная, Москва хотела бы, чтобы стороны вернулись к договоренностям, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К сожалению, ситуация и обстановка в Ормузском проливе по-прежнему очень напряженные и приносит все новые потрясения каждый день. Это явно не идет на пользу мировой экономике", - заявил он на организованном Sputnik брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС.
"Мы бы предпочли, чтобы вовлеченные страны вернулись к меморандуму о взаимопонимании, подписанному между Ираном и США, или обратились к чему-то другому, что могло бы принести мир в этот регион", - добавил Песков.
 
РОССИЯМировая экономикаОрмузский проливМОСКВАИРАНДмитрий ПесковSputnik
 
 
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