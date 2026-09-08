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Россия хочет возвращения стран к договоренностям по Ормузскому проливу

Россия хочет возвращения стран к договоренностям по Ормузскому проливу - 08.09.2026, ПРАЙМ

Россия хочет возвращения стран к договоренностям по Ормузскому проливу

Ситуация в Ормузском проливе все еще напряженная, Москва хотела бы, чтобы стороны вернулись к договоренностям, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T12:37+0300

2026-09-08T12:37+0300

2026-09-08T12:37+0300

россия

мировая экономика

ормузский пролив

москва

иран

дмитрий песков

sputnik

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сен - ПРАЙМ. Ситуация в Ормузском проливе все еще напряженная, Москва хотела бы, чтобы стороны вернулись к договоренностям, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "К сожалению, ситуация и обстановка в Ормузском проливе по-прежнему очень напряженные и приносит все новые потрясения каждый день. Это явно не идет на пользу мировой экономике", - заявил он на организованном Sputnik брифинге для журналистов в преддверии саммита БРИКС. "Мы бы предпочли, чтобы вовлеченные страны вернулись к меморандуму о взаимопонимании, подписанному между Ираном и США, или обратились к чему-то другому, что могло бы принести мир в этот регион", - добавил Песков.

ормузский пролив

москва

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россия, мировая экономика, ормузский пролив, москва, иран, дмитрий песков, sputnik