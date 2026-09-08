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В Россию вернулись 69 человек с арестованного судна "Профессор Молчанов"
В Россию вернулись 69 человек с арестованного судна "Профессор Молчанов" - 08.09.2026, ПРАЙМ
В Россию вернулись 69 человек с арестованного судна "Профессор Молчанов"
Шестьдесят девять граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" были возвращены в Россию, заявили в офисе губернатора Шпицбергена. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T16:46+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Шестьдесят девять граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" были возвращены в Россию, заявили в офисе губернатора Шпицбергена. "После конструктивного диалога с генеральным консулом Российской Федерации в Баренцбурге и представителями треста "Арктикуголь" губернатор сегодня оказал помощь 69 гражданам России в возвращении на родину", - говорится на сайте офиса губернатора. Российские граждане вернулись в Россию во вторник через город Киркенес. Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна. Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.
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россия, общество , норвегия, владимир путин, нафтогаз украины
РОССИЯ, Общество , НОРВЕГИЯ, Владимир Путин, Нафтогаз Украины
В Россию вернулись 69 человек с арестованного судна "Профессор Молчанов"
В Россию вернулись 69 россиян с арестованного Норвегией судна "Профессор Молчанов"
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Шестьдесят девять граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" были возвращены в Россию, заявили в офисе губернатора Шпицбергена.
"После конструктивного диалога с генеральным консулом Российской Федерации в Баренцбурге и представителями треста "Арктикуголь" губернатор сегодня оказал помощь 69 гражданам России в возвращении на родину", - говорится на сайте офиса губернатора.
Российские граждане вернулись в Россию во вторник через город Киркенес.
Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна.
Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.