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В Россию вернулись 69 человек с арестованного судна "Профессор Молчанов" - 08.09.2026, ПРАЙМ
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В Россию вернулись 69 человек с арестованного судна "Профессор Молчанов"
В Россию вернулись 69 человек с арестованного судна "Профессор Молчанов" - 08.09.2026, ПРАЙМ
В Россию вернулись 69 человек с арестованного судна "Профессор Молчанов"
Шестьдесят девять граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" были возвращены в Россию, заявили в офисе губернатора Шпицбергена. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T16:46+0300
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россия
общество
норвегия
владимир путин
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Шестьдесят девять граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" были возвращены в Россию, заявили в офисе губернатора Шпицбергена. "После конструктивного диалога с генеральным консулом Российской Федерации в Баренцбурге и представителями треста "Арктикуголь" губернатор сегодня оказал помощь 69 гражданам России в возвращении на родину", - говорится на сайте офиса губернатора. Российские граждане вернулись в Россию во вторник через город Киркенес. Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна. Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.
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россия, общество , норвегия, владимир путин, нафтогаз украины
РОССИЯ, Общество , НОРВЕГИЯ, Владимир Путин, Нафтогаз Украины
16:46 08.09.2026 (обновлено: 18:02 08.09.2026)
 
В Россию вернулись 69 человек с арестованного судна "Профессор Молчанов"

В Россию вернулись 69 россиян с арестованного Норвегией судна "Профессор Молчанов"

© РИА Новости . Александр ПетровСудно "Профессор Молчанов"
Судно Профессор Молчанов - ПРАЙМ, 1920, 08.09.2026
© РИА Новости . Александр Петров
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Шестьдесят девять граждан РФ с арестованного Норвегией российского судна "Профессор Молчанов" были возвращены в Россию, заявили в офисе губернатора Шпицбергена.
"После конструктивного диалога с генеральным консулом Российской Федерации в Баренцбурге и представителями треста "Арктикуголь" губернатор сегодня оказал помощь 69 гражданам России в возвращении на родину", - говорится на сайте офиса губернатора.
Российские граждане вернулись в Россию во вторник через город Киркенес.
Российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил РИА Новости, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда по аресту российского судна.
Президент России Владимир Путин ранее назвал захват гражданских судов и удары по гражданским торговым судам проявлением государственного терроризма.
 
РОССИЯОбществоНОРВЕГИЯВладимир ПутинНафтогаз Украины
 
 
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