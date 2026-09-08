https://1prime.ru/20260908/rostehi-873096210.html

"Ростех" представит на "Иннопром. Индия" авиационный двигатель ПД-8

"Ростех" представит на "Иннопром. Индия" авиационный двигатель ПД-8 - 08.09.2026, ПРАЙМ

"Ростех" представит на "Иннопром. Индия" авиационный двигатель ПД-8

"Ростех" представит на выставке "Иннопром. Индия" авиационный двигатель ПД-8, а также более 40 разработок в сферах авиации, оптики и медицины, говорится в... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T08:16+0300

2026-09-08T08:16+0300

2026-09-08T09:32+0300

индия

ростех

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ."Ростех" представит на выставке "Иннопром. Индия" авиационный двигатель ПД-8, а также более 40 разработок в сферах авиации, оптики и медицины, говорится в сообщении госкорпорации."Госкорпорация "Ростех" презентует на первой международной промышленной выставке "Иннопром. Индия" более 40 разработок в сферах авиации, оптики и медицины. Ключевое место в экспозиции займет полноразмерный российский авиадвигатель ПД-8", - говорится в сообщении."Силовая установка, созданная Объединенной двигателестроительной корпорацией с применением передовых технологий, предназначена для импортозамещенного "Суперджета" и самолета-амфибии Бе-200", - уточняет ОДК.При разработке ПД-8 применены отечественные материалы и 25 критически важных технологий, 17 из которых внедрены впервые. Двигатель соответствует современным требованиям экологичности и безопасности полетов, в нем применена электронная система управления. Опытные ПД-8 прошли комплексную программу испытаний в составе "Суперджетов" и летающей лаборатории, на испытательных стендах, добавили там.Авиатехника станет центральной темой экспозиции "Ростеха", отметили также в госкорпорации. Помимо полноразмерного двигателя ПД-8, "Ростех" представит отечественные самолеты "Суперджет", МС-21 и Ил-114-300, а также импортозамещенные вертолеты Ми-171А3 и Ка-226Т."В Нью-Дели мы впервые покажем наш новый двигатель ПД-8 –"сердце" "Суперджета". Он успешно прошел комплексную программу испытаний, подтвердил заявленные характеристики, получил сертификат типа и уже поставляется серийно. Силовые установки такого уровня выпускают всего пять стран мира, Россия – в их числе", – сказал замглавы "Ростеха" Дмитрий Леликов, его слова приводятся в пресс-релизе.Также Леликов отметил, что Индия - один из ключевых технологических партнеров России. По его словам, сегодня есть большой потенциал для дальнейшего развития промышленной кооперации, в том числе в гражданской авиации.Кроме авиационных разработок предприятия "Ростеха" представят в Индии оборудование для офтальмологии, гинекологии и стоматологии, имплантаты и протезы, портативный тонометр для измерения внутриглазного давления, а также системы обеззараживания воздуха.Также госкорпорация продемонстрирует профессиональное звуковое оборудование и средства связи, а также фототехнику – цифровую камеру "Зенит М" и российские объективы "Зенитар", "Гелиос" и "Селена".Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн для пассажирского самолета Superjet-100 и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий. В работе над ним задействована широкая кооперация предприятий "в контуре" ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14 для отечественных среднемагистральных самолетов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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индия, ростех