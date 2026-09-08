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РСТ: туристов с отмененных рейсов из Ханоя в Москву отправили в Россию
РСТ: туристов с отмененных рейсов из Ханоя в Москву отправили в Россию - 08.09.2026, ПРАЙМ
РСТ: туристов с отмененных рейсов из Ханоя в Москву отправили в Россию
Все российские туристы, которые не смогли вылететь из Ханоя в Москву 6 и 7 сентября из-за отмены рейсов авиакомпании Vietnam Airlines, отправлены в Россию... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T14:46+0300
2026-09-08T14:46+0300
2026-09-08T16:31+0300
бизнес
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москва
российский союз туриндустрии
рст
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Все российские туристы, которые не смогли вылететь из Ханоя в Москву 6 и 7 сентября из-за отмены рейсов авиакомпании Vietnam Airlines, отправлены в Россию рейсами других перевозчиков, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). Авиакомпания Vietnam Airlines отменила два рейса Ханой - Москва - за 6 и 7 сентября. Сообщалось, что в аэропорту Ханоя ожидали вылета около 600 российских граждан. "Все российские туристы, которые не смогли вылететь после отмены двух рейсов в Москву 6 и 7 сентября, отправлены в Россию", - говорится в сообщении о ситуации с пассажирами рейсов из Ханоя. Как отметили в РСТ, авиакомпания Vietnam Airlines перебронировала пассажиров на рейсы других перевозчиков.
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бизнес, россия, москва, российский союз туриндустрии, рст
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Российский союз туриндустрии, РСТ
РСТ: туристов с отмененных рейсов из Ханоя в Москву отправили в Россию
РСТ: всех не вылетевших из Ханоя туристов отправили в Россию другими перевозчиками
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Все российские туристы, которые не смогли вылететь из Ханоя в Москву 6 и 7 сентября из-за отмены рейсов авиакомпании Vietnam Airlines, отправлены в Россию рейсами других перевозчиков, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).
Авиакомпания Vietnam Airlines отменила два рейса Ханой - Москва - за 6 и 7 сентября. Сообщалось, что в аэропорту Ханоя ожидали вылета около 600 российских граждан.
"Все российские туристы, которые не смогли вылететь после отмены двух рейсов в Москву 6 и 7 сентября, отправлены в Россию", - говорится в сообщении о ситуации с пассажирами рейсов из Ханоя.
Как отметили в РСТ, авиакомпания Vietnam Airlines перебронировала пассажиров на рейсы других перевозчиков.