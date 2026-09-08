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РСТ: туристов с отмененных рейсов из Ханоя в Москву отправили в Россию

РСТ: туристов с отмененных рейсов из Ханоя в Москву отправили в Россию - 08.09.2026, ПРАЙМ

РСТ: туристов с отмененных рейсов из Ханоя в Москву отправили в Россию

Все российские туристы, которые не смогли вылететь из Ханоя в Москву 6 и 7 сентября из-за отмены рейсов авиакомпании Vietnam Airlines, отправлены в Россию... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T14:46+0300

2026-09-08T14:46+0300

2026-09-08T16:31+0300

бизнес

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российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Все российские туристы, которые не смогли вылететь из Ханоя в Москву 6 и 7 сентября из-за отмены рейсов авиакомпании Vietnam Airlines, отправлены в Россию рейсами других перевозчиков, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). Авиакомпания Vietnam Airlines отменила два рейса Ханой - Москва - за 6 и 7 сентября. Сообщалось, что в аэропорту Ханоя ожидали вылета около 600 российских граждан. "Все российские туристы, которые не смогли вылететь после отмены двух рейсов в Москву 6 и 7 сентября, отправлены в Россию", - говорится в сообщении о ситуации с пассажирами рейсов из Ханоя. Как отметили в РСТ, авиакомпания Vietnam Airlines перебронировала пассажиров на рейсы других перевозчиков.

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