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"Сдержанный оптимизм": аналитики рассказали, что будет с рынком акций

"Сдержанный оптимизм": аналитики рассказали, что будет с рынком акций - 08.09.2026, ПРАЙМ

"Сдержанный оптимизм": аналитики рассказали, что будет с рынком акций

Российский рынок акций за основную торговую сессию немного повысился, однако после теста на прочность уровня 2300 пунктов по главному индексу растерял к вечеру... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T19:39+0300

2026-09-08T19:39+0300

2026-09-08T19:39+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию немного повысился, однако после теста на прочность уровня 2300 пунктов по главному индексу растерял к вечеру большую часть роста, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,37%, до 2274,08 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,37% до 821,07 пункта, долларовый РТС повысился на 0,04%, до 828,45 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок притормозил в росте Российский рынок акций во вторник в первой половине сессии усилил рост на фоне геополитических надежд и протестировал днем психологически важный уровень 2300 пунктов. Однако к вечеру он растерял в рамках фиксации краткосрочной прибыли игроками большую часть роста и прибавил в итоге лишь в пределах 0,5%. "Индекс Мосбиржи в ходе сессии периодически обновлял полуторамесячный максимум. Правда, закрепиться над круглым уровнем 2300 пунктов не удалось: во второй половине сессии фондовый индикатор в рамках коррекции ощутимо откатился от достигнутых вершин", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Фактор геополитики пока выступает основным драйвером восходящей динамики российских акций. К проявленному всеми сторонами сдержанному оптимизму по итогам недавнего визита представителей США в Москву и Киев сегодня добавились обнадеживающие заявления российских официальных лиц", - также говорит он. В частности, подорожали акции "Норникеля" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+3%), "Татнефти" (+3,4%), "Алросы" (+1,8%). Подешевели акции ММК (-3,7%), Совкомбанка (-2,5%), "Северстали" (-2,8%), НЛМК (-2,7%). Стоимость нефти к 19.17 мск повышалась на 0,3% до 97,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% до 98,9 пункта. Прогнозы Инвесторы отыгрывали заявления официальных лиц России в первой половине дня, а затем вечерние новости о телефонном разговоре президентов РФ и США, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В целом не исключаем временное снижение индекса Мосбиржи в сторону 2250 пунктов в рамках коррекции, если поток позитивных геополитических новостей иссякнет", - добавляет он. Признаки продолжения переговорного процесса по украинскому урегулированию сохраняются, что поддерживает сдержанный геополитический оптимизм, говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Поэтому, если информационный фон, связанный с геополитикой, не ухудшится, индекс Мосбиржи способен уже в ближайшие дни попытаться преодолеть сопротивление в виде двухмесячного максимума, установленного в середине августа около отметки 2336 пунктов. Скорее всего, завтра фондовый индикатор будет находиться в диапазоне 2270–2330 пунктов", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, ртс, мосбиржа, акции, торги, россия