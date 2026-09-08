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РЖД построят новый остановочный пункт "Монумент" на МЦД-3

РЖД построят новый остановочный пункт "Монумент" на МЦД-3 - 08.09.2026, ПРАЙМ

РЖД построят новый остановочный пункт "Монумент" на МЦД-3

РЖД начали строительство нового остановочного пункта "Монумент" на МЦД-3 (D3), ввести его в эксплуатацию планируется в конце 2027 года, сообщила компания. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T15:32+0300

2026-09-08T15:32+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. РЖД начали строительство нового остановочного пункта "Монумент" на МЦД-3 (D3), ввести его в эксплуатацию планируется в конце 2027 года, сообщила компания. "Сегодня в г.о. Химки глава РЖД Олег Белозеров и губернатор Московской области Андрей Воробьев дали старт началу строительства нового остановочного пункта "Монумент", заложив первый камень в основание будущей пассажирской платформы… Подготовительные строительные работы уже начались. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2027 года", - говорится в сообщении компании. Остановочный пункт расположится на участке между станциями Молжаниново и Химки, на 23-м километре Ленинградского шоссе, в непосредственной близости от монумента "Противотанковые ежи". "Здесь живет около 30 тысяч человек. Люди теряют заметное количество времени по пути к МЦД-3, который очень востребован. А современная станция с лифтами, эскалаторами позволит быстро, удобно добираться, в том числе до Москвы и обратно. Удобное транспортное сообщение – это критически важно. Это не первая и не последняя станция, которую мы строим, но очень нужная", - цитируют РЖД слова Воробьева. По словам Белозерова, название для нового транспортно-пересадочного узла "Монумент", который входит в МЦД-3, выбрали жители. "К концу следующего года мы его построим. Как всегда, мы сделаем не просто отдельную платформу, а организуем все для удобства жителей, включая переход через железнодорожные пути. Это совместный концепт, разработанный с правительством Подмосковья, – три лифта, шесть эскалаторов, новая навигация. Все это здесь будет реализовано", – цитируют РЖД слова гендиректора компании. Новый ТПУ общей площадью более 2 тысяч квадратных метров будет включать: две береговые платформы с навесами во всю длину, крытый пешеходный мост-конкорс, южный и северный вестибюли с турникетными линейками, кассами, системами навигации и информирования, световыми указателями и динамическими табло. Также здесь будет три лифта и шесть эскалаторов для маломобильных пассажиров, специальная навигация и пониженное окно в кассах. РЖД пишут, что в 2027 году начнется капитальный ремонт вокзала Дмитров, в ходе которого будет сохранен его исторический облик, обновлены инженерные системы и пассажирские сервисы. Вокзал станет полноценным транспортно-пересадочным узлом, объединяющим железнодорожные и автобусные перевозки.

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россия, финансы, химки, московская область, москва, олег белозеров, андрей воробьев, ржд