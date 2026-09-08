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В Сбербанке рассказали, когда чаще всего звонят мошенники
В Сбербанке рассказали, когда чаще всего звонят мошенники - 08.09.2026, ПРАЙМ
В Сбербанке рассказали, когда чаще всего звонят мошенники
Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам – на этот день приходится каждый пятый звонок, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T03:49+0300
2026-09-08T03:49+0300
2026-09-08T03:49+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам – на этот день приходится каждый пятый звонок, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Пиковым днем является вторник – на него приходится более 20% атак за неделю. Далее идут среда и четверг, а к выходным активность снижается", – сказал он.
При этом исключением являются целевые атаки "с перспективой получить большой куш" или психологическая обработка жертвы для совершения диверсий и терактов, добавил Кузнецов.
В этих случаях злоумышленники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные, предупредил он.
Ранее Кузнецов сообщил агентству, что количество преступлений мошенников в России снизилось на 30%, а классический звонок мошенников под видом "товарища майора" ушел в прошлое.
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финансы, банки, общество , сбербанк
Финансы, Банки, Общество , Сбербанк
В Сбербанке рассказали, когда чаще всего звонят мошенники
Зампред правления Сбербанка Кузнецов: мошенники чаще всего звонят по вторникам
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам – на этот день приходится каждый пятый звонок, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Пиковым днем является вторник – на него приходится более 20% атак за неделю. Далее идут среда и четверг, а к выходным активность снижается", – сказал он.
При этом исключением являются целевые атаки "с перспективой получить большой куш" или психологическая обработка жертвы для совершения диверсий и терактов, добавил Кузнецов.
В этих случаях злоумышленники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные, предупредил он.
Ранее Кузнецов сообщил агентству, что количество преступлений мошенников в России снизилось на 30%, а классический звонок мошенников под видом "товарища майора" ушел в прошлое.