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В Сбербанке рассказали, когда чаще всего звонят мошенники

В Сбербанке рассказали, когда чаще всего звонят мошенники - 08.09.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали, когда чаще всего звонят мошенники

Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам – на этот день приходится каждый пятый звонок, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T03:49+0300

2026-09-08T03:49+0300

2026-09-08T03:49+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Мошенники чаще всего звонят своим жертвам по вторникам – на этот день приходится каждый пятый звонок, рассказал РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Пиковым днем является вторник – на него приходится более 20% атак за неделю. Далее идут среда и четверг, а к выходным активность снижается", – сказал он. При этом исключением являются целевые атаки "с перспективой получить большой куш" или психологическая обработка жертвы для совершения диверсий и терактов, добавил Кузнецов. В этих случаях злоумышленники ведут человека безостановочно, в том числе и в выходные, предупредил он. Ранее Кузнецов сообщил агентству, что количество преступлений мошенников в России снизилось на 30%, а классический звонок мошенников под видом "товарища майора" ушел в прошлое.

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финансы, банки, общество , сбербанк