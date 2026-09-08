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Студенческие семьи в Марий Эл получат единовременную выплату - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Студенческие семьи в Марий Эл получат единовременную выплату
Студенческие семьи в Марий Эл получат единовременную выплату - 08.09.2026, ПРАЙМ
Студенческие семьи в Марий Эл получат единовременную выплату
Студенческие семьи в Марий Эл при рождении ребенка с 1 января текущего года теперь имеют право на единовременную выплату в 200 тысяч рублей, сообщил глава... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T15:53+0300
2026-09-08T15:53+0300
общество
бизнес
марий эл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - ПРАЙМ. Студенческие семьи в Марий Эл при рождении ребенка с 1 января текущего года теперь имеют право на единовременную выплату в 200 тысяч рублей, сообщил глава республики Юрий Зайцев. "С этого года в Марий Эл для студенческих семей действует новая мера поддержки. При рождении ребенка родители-студенты получат единовременную выплату 200 тысяч рублей", - написал Зайцев в канале на платформе "Макс". По его словам, претендовать на выплату могут граждане РФ не старше 35 лет, постоянно проживающие в республике. При этом ребенок должен появиться на свет в Марий Эл, а оба родителя, состоящие в зарегистрированном браке, или единственный родитель - обучаться в местном колледже, техникуме или вузе. "Ранее мы уже ввели выплату для студенток в размере 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Эта мера продолжает действовать, и при рождении ребенка один из родителей в студенческой семье сможет дополнительно получить 200 000 рублей, если ребенок родился в период с 1 января 2026 года", - сообщил глава региона. Заявление на единовременную выплату можно подать в любом отделении МФЦ, а также в центрах социальной поддержки не позднее, чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка. Подчеркивается, что новая мера соцподдержки предоставляется в рамках реализации национального проекта "Семья".
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общество , бизнес, марий эл
Общество , Бизнес, Марий Эл
15:53 08.09.2026
 
Студенческие семьи в Марий Эл получат единовременную выплату

Студенческие семьи в Марий Эл получили единовременную выплату в 200 тысяч рублей

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - ПРАЙМ. Студенческие семьи в Марий Эл при рождении ребенка с 1 января текущего года теперь имеют право на единовременную выплату в 200 тысяч рублей, сообщил глава республики Юрий Зайцев.
"С этого года в Марий Эл для студенческих семей действует новая мера поддержки. При рождении ребенка родители-студенты получат единовременную выплату 200 тысяч рублей", - написал Зайцев в канале на платформе "Макс".
По его словам, претендовать на выплату могут граждане РФ не старше 35 лет, постоянно проживающие в республике. При этом ребенок должен появиться на свет в Марий Эл, а оба родителя, состоящие в зарегистрированном браке, или единственный родитель - обучаться в местном колледже, техникуме или вузе.
"Ранее мы уже ввели выплату для студенток в размере 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Эта мера продолжает действовать, и при рождении ребенка один из родителей в студенческой семье сможет дополнительно получить 200 000 рублей, если ребенок родился в период с 1 января 2026 года", - сообщил глава региона.
Заявление на единовременную выплату можно подать в любом отделении МФЦ, а также в центрах социальной поддержки не позднее, чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка.
Подчеркивается, что новая мера соцподдержки предоставляется в рамках реализации национального проекта "Семья".
 
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