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В Сербии заявили о неснижающемся интересе к поставкам продукции на рынок РФ

В Сербии заявили о неснижающемся интересе к поставкам продукции на рынок РФ - 08.09.2026, ПРАЙМ

В Сербии заявили о неснижающемся интересе к поставкам продукции на рынок РФ

Интерес сербских компаний-экспортеров к поставкам продукции на российский рынок не снижается несмотря на санкции, колебания валютного курса и другие сложности,... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T18:13+0300

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БЕЛГРАД, 8 сен – ПРАЙМ. Интерес сербских компаний-экспортеров к поставкам продукции на российский рынок не снижается несмотря на санкции, колебания валютного курса и другие сложности, заявил зампредседателя Хозяйственной (Торгово-промышленной, ТПП) палаты Сербии Зоран Вуйович. Российский экспортный центр во вторник открыл в Белграде деловую миссию "Сделано в России" в сфере промышленных решений и технологий устойчивого развития. Мероприятие проходит 8-9 сентября, участвуют 17 российских компаний. На открытии выступили торговый представитель РФ в Сербии Ирина Негребецкая, руководитель проекта по администрированию конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Светлана Фидарова и замглавы ТПП Сербии. "Последнюю декаду характеризуют динамичные изменения условий макроэкономической стабильности и внешнеторговой деятельности, ограничения деятельности и международные меры и санкции, изменения курса валют – в результате колебания результатов двусторонней торговли (Сербии и РФ – ред.), активная адаптация деловых кругов при неснижающемся интересе сербских экспортеров", - сказал Вуйович. Он добавил, что в 2025 году совокупный торговый оборот двух стран продолжил постепенно снижаться и составил 2,269 миллиарда долларов. По словам Вуйовича, экспорт из Сербии в Россию составил 852 миллиона долларов, при этом российский импорт немного увеличился - до 1,417 миллиарда долларов. Республиканское управление статистики Сербии сообщило в конце июля, что импорт из России в Сербию в первом полугодии 2026 года снизился в годовом выражении на 19,2%, до 596,2 миллиона евро, а экспорт из Сербии в РФ сократился на 11,2%, 357,4 миллиона евро. Таким образом, в общем торговом обороте в первом полугодии 2026 года экспорт из Сербии в Россию занял 2%-ю долю вместо 2,4% в январе-июне 2025 года, а импорт из РФ в Сербию - долю в 2,8% вместо 3,5% в первом полугодии 2025 года.

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