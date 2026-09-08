https://1prime.ru/20260908/servis-873109518.html

Сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек

Сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек - 08.09.2026, ПРАЙМ

Сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек

Сервисом "Мобильный избиратель" на "Госуслугах" воспользовались уже более 1 миллиона человек, сообщило Минцифры России. | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T13:00+0300

2026-09-08T13:00+0300

2026-09-08T13:00+0300

общество

россия

москва

минцифры

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873109518.jpg?1788861629

МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Сервисом "Мобильный избиратель" на "Госуслугах" воспользовались уже более 1 миллиона человек, сообщило Минцифры России. Сервис "Мобильный избиратель" на "Госуслугах" позволяет тем, кто в период проведения выборов будет находиться не по адресу прописки, заранее выбрать удобный избирательный участок. "Сервисом воспользовались уже более 1 миллиона человек", - говорится в сообщении Минцифры России в канале ведомства на платформе "Макс". Ведомство напомнило, что для участия в выборах в Госдуму можно выбрать участок на территории всей страны. Для участия в региональных выборах жители более 56 субъектов РФ могут выбрать участок в пределах своего региона, при этом действует особый порядок голосования для жителей 6 субъектов РФ, которые могут проголосовать за главу своего региона в Москве. Проголосовать на выборах депутатов Госдумы, а также на выборах регионального и местного уровней можно будет с 18 по 20 сентября. Как следует из сообщения Минцифры РФ, узнать о том, какие выборы проводятся в вашем регионе, проверить номер и адрес избирательного участка и прочитать информацию о кандидатах и партиях можно в личном кабинете избирателя на Госуслугах. "Там же можно проверить, доступно ли в вашем регионе голосование на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ)", - говорится в сообщении.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, москва, минцифры, госдума