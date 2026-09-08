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Сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек
Сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек - 08.09.2026, ПРАЙМ
Сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек
Сервисом "Мобильный избиратель" на "Госуслугах" воспользовались уже более 1 миллиона человек, сообщило Минцифры России. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T13:00+0300
2026-09-08T13:00+0300
2026-09-08T13:00+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Сервисом "Мобильный избиратель" на "Госуслугах" воспользовались уже более 1 миллиона человек, сообщило Минцифры России.
Сервис "Мобильный избиратель" на "Госуслугах" позволяет тем, кто в период проведения выборов будет находиться не по адресу прописки, заранее выбрать удобный избирательный участок.
"Сервисом воспользовались уже более 1 миллиона человек", - говорится в сообщении Минцифры России в канале ведомства на платформе "Макс".
Ведомство напомнило, что для участия в выборах в Госдуму можно выбрать участок на территории всей страны. Для участия в региональных выборах жители более 56 субъектов РФ могут выбрать участок в пределах своего региона, при этом действует особый порядок голосования для жителей 6 субъектов РФ, которые могут проголосовать за главу своего региона в Москве.
Проголосовать на выборах депутатов Госдумы, а также на выборах регионального и местного уровней можно будет с 18 по 20 сентября.
Как следует из сообщения Минцифры РФ, узнать о том, какие выборы проводятся в вашем регионе, проверить номер и адрес избирательного участка и прочитать информацию о кандидатах и партиях можно в личном кабинете избирателя на Госуслугах.
"Там же можно проверить, доступно ли в вашем регионе голосование на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ)", - говорится в сообщении.
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общество , россия, москва, минцифры, госдума
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Минцифры, Госдума
Сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек
Более миллиона человек воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" на "Госуслугах"
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Сервисом "Мобильный избиратель" на "Госуслугах" воспользовались уже более 1 миллиона человек, сообщило Минцифры России.
Сервис "Мобильный избиратель" на "Госуслугах" позволяет тем, кто в период проведения выборов будет находиться не по адресу прописки, заранее выбрать удобный избирательный участок.
"Сервисом воспользовались уже более 1 миллиона человек", - говорится в сообщении Минцифры России в канале ведомства на платформе "Макс".
Ведомство напомнило, что для участия в выборах в Госдуму можно выбрать участок на территории всей страны. Для участия в региональных выборах жители более 56 субъектов РФ могут выбрать участок в пределах своего региона, при этом действует особый порядок голосования для жителей 6 субъектов РФ, которые могут проголосовать за главу своего региона в Москве.
Проголосовать на выборах депутатов Госдумы, а также на выборах регионального и местного уровней можно будет с 18 по 20 сентября.
Как следует из сообщения Минцифры РФ, узнать о том, какие выборы проводятся в вашем регионе, проверить номер и адрес избирательного участка и прочитать информацию о кандидатах и партиях можно в личном кабинете избирателя на Госуслугах.
"Там же можно проверить, доступно ли в вашем регионе голосование на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ)", - говорится в сообщении.