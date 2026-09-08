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Сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек - 08.09.2026, ПРАЙМ
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Сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек
Сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек - 08.09.2026, ПРАЙМ
Сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек
Сервисом "Мобильный избиратель" на "Госуслугах" воспользовались уже более 1 миллиона человек, сообщило Минцифры России. | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T13:00+0300
2026-09-08T13:00+0300
общество
россия
москва
минцифры
госдума
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Сервисом "Мобильный избиратель" на "Госуслугах" воспользовались уже более 1 миллиона человек, сообщило Минцифры России. Сервис "Мобильный избиратель" на "Госуслугах" позволяет тем, кто в период проведения выборов будет находиться не по адресу прописки, заранее выбрать удобный избирательный участок. "Сервисом воспользовались уже более 1 миллиона человек", - говорится в сообщении Минцифры России в канале ведомства на платформе "Макс". Ведомство напомнило, что для участия в выборах в Госдуму можно выбрать участок на территории всей страны. Для участия в региональных выборах жители более 56 субъектов РФ могут выбрать участок в пределах своего региона, при этом действует особый порядок голосования для жителей 6 субъектов РФ, которые могут проголосовать за главу своего региона в Москве. Проголосовать на выборах депутатов Госдумы, а также на выборах регионального и местного уровней можно будет с 18 по 20 сентября. Как следует из сообщения Минцифры РФ, узнать о том, какие выборы проводятся в вашем регионе, проверить номер и адрес избирательного участка и прочитать информацию о кандидатах и партиях можно в личном кабинете избирателя на Госуслугах. "Там же можно проверить, доступно ли в вашем регионе голосование на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ)", - говорится в сообщении.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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40
общество , россия, москва, минцифры, госдума
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Минцифры, Госдума
13:00 08.09.2026
 
Сервисом "Мобильный избиратель" воспользовались более миллиона человек

Более миллиона человек воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" на "Госуслугах"

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Сервисом "Мобильный избиратель" на "Госуслугах" воспользовались уже более 1 миллиона человек, сообщило Минцифры России.
Сервис "Мобильный избиратель" на "Госуслугах" позволяет тем, кто в период проведения выборов будет находиться не по адресу прописки, заранее выбрать удобный избирательный участок.
"Сервисом воспользовались уже более 1 миллиона человек", - говорится в сообщении Минцифры России в канале ведомства на платформе "Макс".
Ведомство напомнило, что для участия в выборах в Госдуму можно выбрать участок на территории всей страны. Для участия в региональных выборах жители более 56 субъектов РФ могут выбрать участок в пределах своего региона, при этом действует особый порядок голосования для жителей 6 субъектов РФ, которые могут проголосовать за главу своего региона в Москве.
Проголосовать на выборах депутатов Госдумы, а также на выборах регионального и местного уровней можно будет с 18 по 20 сентября.
Как следует из сообщения Минцифры РФ, узнать о том, какие выборы проводятся в вашем регионе, проверить номер и адрес избирательного участка и прочитать информацию о кандидатах и партиях можно в личном кабинете избирателя на Госуслугах.
"Там же можно проверить, доступно ли в вашем регионе голосование на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ)", - говорится в сообщении.
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАМинцифрыГосдума
 
 
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