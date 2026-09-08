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"Северсталь Сеть" в январе-июле продала 1,6 миллиона тонн металлопродукции
"Северсталь Сеть" в январе-июле продала 1,6 миллиона тонн металлопродукции - 08.09.2026, ПРАЙМ
"Северсталь Сеть" в январе-июле продала 1,6 миллиона тонн металлопродукции
Дистрибуционная компания "Северсталь Сеть" (входит в ПАО "Северсталь") по итогам января-июля реализовала 1,6 миллиона тонн металлопродукции на российском рынке, | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T14:49+0300
2026-09-08T14:49+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Дистрибуционная компания "Северсталь Сеть" (входит в ПАО "Северсталь") по итогам января-июля реализовала 1,6 миллиона тонн металлопродукции на российском рынке, что соответствует уровню прошлого года, сообщили в предприятии по итогам "Открытого диалога". "Несмотря на снижение рынка, "Северсталь Сеть" по итогам семи месяцев сохранила объем реализации на уровне прошлого года - 1,6 миллиона тонн", - сказал директор по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса компании "Северсталь" Виктор Романовский. В пресс-службе компании уточнили, что речь идет про российский рынок. Отмечается также, что продажи новых видов продукции выросли на 19%, продукции с дополнительной переработкой — на 5,5%, а клиентская база выросла более чем на 2,5 тысячи новых клиентов. По данным консалтинговой компании "Текарт", которые привел директор и основатель группы Илья Никулин, российский рынок металлопотребления в прошлом полугодии сократился на 7,5%. Кроме того, "Северсталь" объявила о стратегической консолидации своих активов на рынке Белоруссии. Так, под единый бренд "Северсталь Сеть" вошла компания "Северсталь Бел" для работы со средним и малым бизнесом. В ноябре "Северсталь" уже заявляла об объединении "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП" под названием "Северсталь Сеть".
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бизнес, промышленность, белоруссия, северсталь
Бизнес, Промышленность, БЕЛОРУССИЯ, Северсталь
"Северсталь Сеть" в январе-июле продала 1,6 миллиона тонн металлопродукции
"Северсталь Сеть" за семь месяцев реализовала 1,6 миллиона тонн металлопродукции
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Дистрибуционная компания "Северсталь Сеть" (входит в ПАО "Северсталь") по итогам января-июля реализовала 1,6 миллиона тонн металлопродукции на российском рынке, что соответствует уровню прошлого года, сообщили в предприятии по итогам "Открытого диалога".
"Несмотря на снижение рынка, "Северсталь Сеть" по итогам семи месяцев сохранила объем реализации на уровне прошлого года - 1,6 миллиона тонн", - сказал директор по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса компании "Северсталь" Виктор Романовский.
В пресс-службе компании уточнили, что речь идет про российский рынок.
Отмечается также, что продажи новых видов продукции выросли на 19%, продукции с дополнительной переработкой — на 5,5%, а клиентская база выросла более чем на 2,5 тысячи новых клиентов.
По данным консалтинговой компании "Текарт", которые привел директор и основатель группы Илья Никулин, российский рынок металлопотребления в прошлом полугодии сократился на 7,5%.
Кроме того, "Северсталь" объявила о стратегической консолидации своих активов на рынке Белоруссии. Так, под единый бренд "Северсталь Сеть" вошла компания "Северсталь Бел" для работы со средним и малым бизнесом.
В ноябре "Северсталь" уже заявляла об объединении "Северсталь Дистрибуции" и "А ГРУПП" под названием "Северсталь Сеть".