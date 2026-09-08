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Симоньян получила премию "Солидарность" Союза журналистов России

Симоньян получила премию "Солидарность" Союза журналистов России - 08.09.2026, ПРАЙМ

Симоньян получила премию "Солидарность" Союза журналистов России

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян удостоена премии "Солидарность" Союза журналистов России,... | 08.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-08T17:06+0300

2026-09-08T17:06+0300

2026-09-08T17:06+0300

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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян удостоена премии "Солидарность" Союза журналистов России, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения премии "Солидарность" прошла в Москве в Международный день солидарности журналистов. "В этом году секретариат Союза решил вручить премию Маргарите Симоньян, руководителю RT и "Россия сегодня", - сказал председатель СЖР Владимир Соловьев на церемонии награждения. Симоньян направила видеообращение с благодарностью. Саму награду передадут главреду позже. Премия "Солидарность" была учреждена в 2020 году. Международный день солидарности журналистов отмечается ежегодно 8 сентября. Праздник был установлен в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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