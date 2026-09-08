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Симоньян получила премию "Солидарность" Союза журналистов России
Симоньян получила премию "Солидарность" Союза журналистов России - 08.09.2026, ПРАЙМ
Симоньян получила премию "Солидарность" Союза журналистов России
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян удостоена премии "Солидарность" Союза журналистов России,... | 08.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-08T17:06+0300
2026-09-08T17:06+0300
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МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян удостоена премии "Солидарность" Союза журналистов России, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения премии "Солидарность" прошла в Москве в Международный день солидарности журналистов.
"В этом году секретариат Союза решил вручить премию Маргарите Симоньян, руководителю RT и "Россия сегодня", - сказал председатель СЖР Владимир Соловьев на церемонии награждения.
Симоньян направила видеообращение с благодарностью. Саму награду передадут главреду позже.
Премия "Солидарность" была учреждена в 2020 году. Международный день солидарности журналистов отмечается ежегодно 8 сентября. Праздник был установлен в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов.
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россия, общество , москва, маргарита симоньян, rt
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Маргарита Симоньян, RT
МОСКВА, 8 сен - ПРАЙМ. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян удостоена премии "Солидарность" Союза журналистов России, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения премии "Солидарность" прошла в Москве в Международный день солидарности журналистов.
"В этом году секретариат Союза решил вручить премию Маргарите Симоньян, руководителю RT и "Россия сегодня", - сказал председатель СЖР Владимир Соловьев на церемонии награждения.
Симоньян направила видеообращение с благодарностью. Саму награду передадут главреду позже.
Премия "Солидарность" была учреждена в 2020 году. Международный день солидарности журналистов отмечается ежегодно 8 сентября. Праздник был установлен в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов.